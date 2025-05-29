史迪仔｜真人版電影《史迪仔》票房報捷 玩轉全球遊香港拍海報

由 2002 年迪士尼經典動畫電影改編的真人版新片《史迪仔》（Lilo & Stitch），上周末正式在美國及全球各地開畫， 撼贏同期上映、由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning） ，橫掃各地票房冠軍，票房更超出預期，全球票房收入達到 3.417 億美元（約 26.6 億港元），奪得全球周末開畫票房第一位。

《史迪仔》單在美國本土開畫已達 1.83 億美元（約 14.3 億港元），除了成為美國周末開畫票房冠軍外，亦打破了湯告魯斯的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）美國開畫紀錄，成為史上美國陣亡將士紀念日四天周末開畫票房最高的電影。