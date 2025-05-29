史迪仔／還魂／向陽·花／做個有錢人／膽大黨:邪視｜今期睇咩戲

史迪仔／還魂／腓尼基大作戰／銀魂劇場版 2D 金魂篇／向陽·花／做個有錢人／DAN DA DAN: 邪視／同夢奇緣之夢｜今期睇咩戲

史迪仔 古靈精怪的外星實驗品史迪仔逃亡流落夏威夷，巧遇孤獨女孩妮露，亙相成為唯一的好友，共同歷險對抗從外太空來捕捉史迪仔的壞蛋，更成為妮露修補破碎家庭的關鍵。

還魂 一對兄妹在父親離世後，被安排寄養位於偏僻郊區的家。本以為是個新的開始，卻在無意間發現養母（莎莉賀堅絲 飾）的神秘儀式⋯⋯



腓尼基大作戰 五十年代，神秘工業巨頭Zsa-Zsa在經歷多次暗殺與意外事故後，仍堅持完成一項歷時數十年的龐大基礎建設計畫，試圖開發一片被忽視的資源豐富地區。為了確保計畫傳承，他邀請素未謀面的年輕修女女兒加入，培養她成為繼承人，並展開段段動人而詼諧的父女歷險之旅。

銀魂劇場版 2D 金魂篇 武士之國。人們曾經如此稱呼我們的國家，然而已是昔日往事。20年前，由於突然從宇宙降臨的「天人」崛起以及廢刀令，武士走向沒落。正是在那個時代，一位擁有武士魂的男子出現了。其名為坂田金時。這男人擁有離子燙直金髮與堅定不移的靈魂，經營「萬事屋阿金」。成員有金時、全盤信任他的志村新八，以及個性凶暴但是事事聽從金時的神樂。他們以三人小組完成了許多委託。再加上金時的完美人格和強大影響力，深受歌舞伎町所有人的信賴。 正當他們度過一帆風順的日子時，一名自稱「坂田銀時」的天然捲銀髮神秘男子上門。最初他委婉地來提出外遇諮詢，但是他的態度漸漸轉變，針對金時表現出異常的敵意。最後銀時還將萬事屋的成員—蛋蛋和定春，洗腦變成懷舊的顏色，甚至企圖以「懷舊版萬事屋」的名義來搶奪生意。金時他們是否能成功解決這檔麻煩事，並讓歌舞伎町恢復平靜的日子呢——！？

向陽·花 鋃鐺入獄，天崩開局，刑滿釋放女囚如何困境求生？ 為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，高月香（趙麗穎 飾）鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。她們雖然性格不同，但卻都有“和生活硬碰硬”的態度，不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生！

做個有錢人 25年前，阿華勤奮孝順，雖家境清貧，仍要照顧嗜賭的父母和仍在讀書的弟妹，堅擔長子的責任，無怨無悔。及後開了一所路邊雞飯店。 飯店生意不錯，但親愛的四弟身體潺弱，勞心勞力，英年早逝。阿華意興欄柵，前路茫茫，一夜買醉，認識了倒酒妹阿梅。兩人一見鍾情，並生下第一個兒子。阿華為了家人，遂幫奧迪哥做收數工作。阿華賺到點錢，但兒子學了父親的惡形惡相，在學校欺凌同學，阿華才感悟不應與黑道為伍。決定洗心革面，並當上了房地產經紀，在行頭裏薄有名聲。 馬來西亞某大地產發展商，賞識阿華進行挖角。大老版原來是一直看不起阿華家族的表舅父。兩人相見，阿華卻推邀請，原來大地產商曾欠傭不付，並阿華自己已有團隊，不會拋下團隊獨自過檔。大舅父對有情有義的阿華另眼相看，辭退了公司的貪贓團隊，並邀請阿華整團過檔。今日的阿華，已經是馬來西三大地產發展商的銷售代表團隊，生意蒸蒸日上。阿華照顧身邊所有家人，他相信勤奮、負責任、懂得感恩的人，心中富裕，就是有錢人。

DAN DA DAN：邪視 桃桃和神痴為了調查寺仁家的事件，前往位於溫泉勝地的寺仁家。在途中，神痴雖然很介意桃桃和寺仁間親暱的氣氛，還是漸漸感受到寺仁的人品有多好。在山裡前進，抵達寺仁家後，三人便立刻走進屋裡。外頭卻有幾個人影在看著他們…

同夢奇緣之夢 女孩戀愛了……定FF太多？約翰妮情竇初開，萬萬想不到自己竟會喜歡上成熟優雅的女老師。約翰妮借故親近老師，老作煩惱向她傾訴，又跟她學編織。她的衣裳今天我在穿，老師的溫柔似是濃卻仍然很淡。她愛我，還是不愛我？約翰妮將暗戀的苦甜化為文字，只想為青春留個紀錄，怎知作家外婆讀後大讚，還說值得出書！媽媽、編輯一一讀過心中秘密，沉船心跡交給世界後，還屬於自己嗎？

原文刊登於 電影LOL