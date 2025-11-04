叻哥再講TVB又爆曾志偉大鑊 為炒余詠珊返無綫

陳百祥（叻哥）早前直言電視是一個「黃昏的事業」，只會不斷虧蝕，更豪言「冇人需要靠TVB」。今日（4日）他出席EYT聚會時，再被問及該番說話時，他說：「我講嘅係事實，我唔係針對TVB，係所有電視台都係黃昏事業，你睇吓財經版（電視台）蝕咗幾多錢，係有錢人拎出嚟蝕，但係TVB唔係有錢人，係基金蝕。唔同HOY TV係新世界蝕緊，now TV係李生蝕緊。佢哋個aim係咩得佢哋先知，呢個行業係蝕緊錢。」



他稱一早看好網上市場，並指不同支付工具的興起，令直播帶貨非常成功，兼帶旺物流業。他指直播帶貨動輒也有千萬人看，「TVB點做到丫？佢得百幾萬人睇！」他指行業一直走向低潮，所以TVB蝕錢不關曾志偉事。他說：「我冇針對佢（曾志偉），亦都冇針對TVB。」 他指黃昏事業，不代表執笠，正如好多鋪都空租，但不代表大家不去購物，認為現時需要好的管理及找到轉折點，好好轉型。問到有沒有建議可以給曾志偉，他說：「好朋友咪勸佢唔好做囉，我都話電視冇得做，我講㗎嘛，但佢入去唔係因為電視冇得做，大家都知佢入去想做乜！佢入去係想炒余詠珊！」