叻哥再講TVB又爆曾志偉大鑊 為炒余詠珊返無綫

陳百祥（叻哥）早前直言電視是一個「黃昏的事業」，只會不斷虧蝕，更豪言「冇人需要靠TVB」。今日（4日）他出席EYT聚會時，再被問及該番說話時，他說：「我講嘅係事實，我唔係針對TVB，係所有電視台都係黃昏事業，你睇吓財經版（電視台）蝕咗幾多錢，係有錢人拎出嚟蝕，但係TVB唔係有錢人，係基金蝕。唔同HOY TV係新世界蝕緊，now TV係李生蝕緊。佢哋個aim係咩得佢哋先知，呢個行業係蝕緊錢。」
他稱一早看好網上市場，並指不同支付工具的興起，令直播帶貨非常成功，兼帶旺物流業。他指直播帶貨動輒也有千萬人看，「TVB點做到丫？佢得百幾萬人睇！」他指行業一直走向低潮，所以TVB蝕錢不關曾志偉事。他說：「我冇針對佢（曾志偉），亦都冇針對TVB。」
他指黃昏事業，不代表執笠，正如好多鋪都空租，但不代表大家不去購物，認為現時需要好的管理及找到轉折點，好好轉型。問到有沒有建議可以給曾志偉，他說：「好朋友咪勸佢唔好做囉，我都話電視冇得做，我講㗎嘛，但佢入去唔係因為電視冇得做，大家都知佢入去想做乜！佢入去係想炒余詠珊！」
他稱在東方魅力的時候，余詠珊是打曾志偉工，叻哥說：「余詠珊入咗TVB之後，佢唔聽志偉講，之前佢哋兩個好大衝突，當時曾志偉冇事話㗎嘛！即係你夥計唔聽你講，你做返佢老細咪炒咗佢就係咁簡單。」
叻哥又提到自己經營的「東方魅力」當年市值數十億，自己從未破過產。他說：「我係老闆，我發明東方魅力，我叫曾志偉、譚詠麟入嚟，之後譚詠麟做主席，我同曾志偉做副主席。成龍、梅艷芳係partner，個個都要夾6萬6，包括鄺美雲，夾最少錢嘅係王敏德，佢夾咗3千3蚊，合共有66個藝人，個主意係我諗出嚟嘅。」他表示自己跟成龍沒有任何幕前合作，唯一一次合作是夾資搞「東方魅力」，自己覺得對方是一個很戇直、正常的人。