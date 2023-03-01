吃貨橫掃曼谷｜林澄光同森美因財反面 重返TVB一味靠黐？

TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》由「少年食神」林澄光(Michael)帶住靚女主持高海寧、彭慧中同陳星妤（前名陳聖瑜）去泰國飲飲食食，彭慧中同陳星妤以水著示人當然吸睛，林澄光多年前同高海寧拍飲食節目時傳過緋聞，再次合作自然咁晒綽頭。而負責帶路搵威嘅林澄光，本身都有唔少負面新聞，同森美一度稱兄道弟之後因為錢而反面，「臭朵」之後絕跡電視一段時間之後，因為同大台藝人混熟而再次蒲頭。
年近50歲嘅林澄光，喺社交平台經常分享吃喝玩樂照，同唔少明星搭晒膊頭，晒名錶又晒靚車，睇落身家應該有返咁上下。Michael自稱接手打理阿爸間工程公司，但因為唔慣要去地盤做嘢，自己走去搞日本復古車代理生意，但係蝕足2000萬執笠收場。Michael喺2002年開始為傳媒寫稿講飲講食，並且同圈中人熟絡，當中包括搵佢一齊開咪主持talk show《公子會》嘅森美。
謊稱大老闆叫森美投資
當年有報導指，林澄光向森美表示自己係灣仔一間火鍋店嘅大老闆，叫森美拎十萬投資入股，森美亦同意注資。但係幾個月後，森美得知原來Michael只係持股5％嘅火鍋店小股東，於是同Michael當面講數，只要林澄光回水，森美就幫佢澄清。最後森美全身而退拎錢了事，但係Michael就消失於《公子會》。Michael當時向傳媒解釋森美退股係「等錢使」，仲搵森美前經理人黃柏高幫手澄清。而森美對於Michael講嘅「等錢使」理由，就回應話「咁講可能好聽啲啩，你咪當我等錢使囉」
EO2經理人亦被氹投資
而介紹森美認識Michael嘅EO2經理人文狄，原來都試過俾Michael氹到投資5萬蚊入股澳門一間火鍋店，不過對方從未交代過賺定蝕。文狄後來搵到火鍋店大股東，踢爆Michael只係夾2萬蚊落去，就連幫火鍋店攞貨買牛肉都食價！正因為文狄提醒，森美先知唔對路，好在走得甩。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈