吃貨橫掃曼谷｜林澄光同森美因財反面 重返TVB一味靠黐？

TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》由「少年食神」林澄光(Michael)帶住靚女主持高海寧、彭慧中同陳星妤（前名陳聖瑜）去泰國飲飲食食，彭慧中同陳星妤以水著示人當然吸睛，林澄光多年前同高海寧拍飲食節目時傳過緋聞，再次合作自然咁晒綽頭。而負責帶路搵威嘅林澄光，本身都有唔少負面新聞，同森美一度稱兄道弟之後因為錢而反面，「臭朵」之後絕跡電視一段時間之後，因為同大台藝人混熟而再次蒲頭。

年近50歲嘅林澄光，喺社交平台經常分享吃喝玩樂照，同唔少明星搭晒膊頭，晒名錶又晒靚車，睇落身家應該有返咁上下。Michael自稱接手打理阿爸間工程公司，但因為唔慣要去地盤做嘢，自己走去搞日本復古車代理生意，但係蝕足2000萬執笠收場。Michael喺2002年開始為傳媒寫稿講飲講食，並且同圈中人熟絡，當中包括搵佢一齊開咪主持talk show《公子會》嘅森美。