吉卜力迷一生必看紀錄片登大銀幕　洩宮﨑駿、木村拓哉私下互動超催淚

吉卜力迷一生必看的宮﨑駿紀錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》，將在10月10日首度登上台灣大銀幕，10/1一連多天在微風影城舉辦媒體試片及鐵粉特映會，許多KOL和影評、媒體都感動到淚流成河，直呼：「太好哭，眼淚幾乎沒停過！強烈建議要記得帶衛生紙！」

《與夢前行 宮﨑駿》紀錄片由日本NHK導演荒川格透過長達7年獨家跟拍傳奇動畫大師宮﨑駿，滿滿2小時揭露在吉卜力工作室發生的點點滴滴，不僅揭開奧斯卡最佳動畫片《蒼鷺與少年》的創作秘辛與暗藏玄機，也更讓觀眾深入了解宮﨑駿堅持一輩子的創作理念與獨到人生哲學，透過穿插吉卜力經典動畫場景及對白做虛實交錯，引領人進入宮﨑駿作品中蘊含的人生智慧格言。

片中宮﨑駿發人深省的金句連發

搶先看片的影評、KOL表示十分幸運能第一次在台灣大銀幕欣賞宮﨑駿紀錄片，片中宮﨑駿發人深省的金句連發，令觀眾不禁思考：「想活出怎樣的人生？」更大力盛讚本片翻轉紀錄片給人嚴肅沉悶的印象，「可以看到宮爺爺不為人知的可愛面，整部片資訊量太大，許多細節看一次絕對不夠。」、「完全是吉卜力迷的福音，必N刷！」、「再次謝謝宮﨑駿及吉卜力帶給我的感動，很想跟宮﨑駿老師說：『生在有您的時代，真的是太好了！』」

木村拓哉在《蒼鷺與少年》中聲演男主角的父親牧勝一，精湛配音表現令宮﨑駿不禁高舉雙手讚嘆：「太棒了！」錄音空檔閒聊時，木村細心發現片名的亮點，跟宮﨑駿說：「這次片名竟然沒有『的』。」宮﨑駿一聽立刻拿起《蒼鷺與少年》的劇本仔細端看，驚覺道：「真的耶！」的確以往宮﨑駿作品大部分會在片名加上日文的「の」（通常被翻譯為「的」或「之」），例如《崖上的波妞》、《霍爾的移動城堡》、《風之谷》、《天空之城》等，不過這回《蒼鷺與少年》的日文片名並沒有「の」。

有趣的是，宮﨑駿接著問：「還是現在加上去？」一旁的鈴木敏夫回：「加不進去啦！」宮﨑駿不放棄繼續說：「加到句尾好了。」木村一驚：「句尾？！」你一言我一語十分熱絡，也讓人感受到宮﨑駿私底下幽默、零距離的一面。

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