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娛樂
2024-02-27 17:03:04

吉川晃司接受白內障手術招牌台風成絕響 40年前名曲《Monica》港台兩地翻Hit

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吉川晃司因接受完白內障手術，其招牌台風恐怕成為絕響。

吉川晃司因接受完白內障手術，其招牌台風恐怕成為絕響。

現年58歲的日本著名歌手吉川晃司，2017年因切除聲帶瘜肉而一度暫停歌唱事業，三年前才接受心臟手術的他，近日再自爆雙眼患上白內障要進行手術，醫生建議他停止一切劇烈運動，包括舞台上的招牌起飛腳台風也要「封印」，認真禍不單行！

手術一個月後漸回復視力

據了解，吉川晃司月前發現患上外傷性白內障，於今年1月接受了雙眼人工晶片植入手術。雖然手術後情況良好，但醫生要求他停止劇烈運動，以保護植入的晶片，也可能影響他日後的活動，例如他在個唱上例必出現的凌空踢腿台風亦要禁止，吉川在接受日媒《每日體育》訪問時表示：「我會思考有甚麼其他事可以表演給大家。」吉川晃司表示手術是在1月23日進行，目前視力開始回復，但醫生卻勸告他停止所有劇烈運動。

現年58歲的吉川晃司近年多次接受手術，認真禍不單行！ 吉川晃司於1984年以出道歌《Monica》一炮而紅。 吉川晃司患上外傷性白內障，於今年1月接受了雙眼人工晶片植入手術。

《飯戲攻心2還原經典MV

吉川晃司於80年代入行，於1984年憑出道單曲《Monica》一炮而紅，同年被「哥哥」張國榮翻唱成同名廣東歌《Monica》，就算經過40年依然大熱，哥哥版本早前被金鐘影帝藍正龍自編自導的台灣電影《成功補習班》採用成片中歌曲，就連張繼聰也在賀歲港片《飯戲攻心2中也還原《Monica》的經典MV，而早前在《飯戲攻心2》電影首映見面會上，張繼聰更即場又跳又唱《Monica，令此曲又再翻Hit。

「哥哥」張國榮當年翻唱《Monica》成同名廣東歌。 廣東版《Monica》由吳家麗擔任MV女主角。 張繼聰在《飯戲攻心2》電影首映見面會上即場跳唱《Monica》。 台灣電影《成功補習班》把《Monica》採用成片中歌曲。
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