吉川晃司接受白內障手術招牌台風成絕響 40年前名曲《Monica》港台兩地翻Hit

現年58歲的日本著名歌手吉川晃司，2017年因切除聲帶瘜肉而一度暫停歌唱事業，三年前才接受心臟手術的他，近日再自爆雙眼患上白內障要進行手術，醫生建議他停止一切劇烈運動，包括舞台上的招牌起飛腳台風也要「封印」，認真禍不單行！

手術一個月後漸回復視力

據了解，吉川晃司月前發現患上外傷性白內障，於今年1月接受了雙眼人工晶片植入手術。雖然手術後情況良好，但醫生要求他停止劇烈運動，以保護植入的晶片，也可能影響他日後的活動，例如他在個唱上例必出現的凌空踢腿台風亦要禁止，吉川在接受日媒《每日體育》訪問時表示：「我會思考有甚麼其他事可以表演給大家。」吉川晃司表示手術是在1月23日進行，目前視力開始回復，但醫生卻勸告他停止所有劇烈運動。