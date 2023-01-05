吉高由里子孖北村匠海挾《silent》餘威玩聽障姐弟戀 北川景子「月9」劇香港同步上架

踏入2023年，全新日劇將於本月起陸續推出，包括北川景子擔正的「月9」劇《女神的教室～法學青春白皮書～》、愛情音樂喜劇《逆轉交響樂團》、奇幻家庭題材的《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》、日系純愛劇《星降的夜晚》等，並同時於本地「黃Viu煲劇平台」上架。

《女神的教室～法學青春白皮書～》（ 1 月 9 日首播） 由北川景子和山田裕貴主演的冬季月九日劇《女神的教室～法學青春白皮書～》以法學院為背景，講述任職法官的柊木雫（北川景子飾）被派到法科大學院擔任教師，除了向學生傳授教科書裡的理論，還要帶領他們了解「人」的故事；她將和法科大學院的天才怪人教師藍井仁（山田裕貴飾）組成凹凸組合，引領各懷心事的學生尋找法律界的理想狀態。 「日劇女王」北川景子誕女後積極復出，今季更久違多年亮相「月9」檔期，該劇亦雲集不少當時得令的演藝新貴，包括山田裕貴、南沙良，以及近年備受看好的高橋文哉！年僅21歲的高橋文哉自2021年起無間斷接拍劇集，不少觀眾更發現每季日劇都有他的身影，絕對是最令人期待的新生代演員之一。

《逆轉交響樂團》（ 1 月 11 日首播） 由門脇麥、田中圭主演的愛情音樂喜劇《逆轉交響樂團》講述曾囊括多個大獎、受邀和知名交響樂團共同演出的「天才小提琴少女」谷岡初音（門脇麥飾）在十年前因為某些原因，從此不再登台，並以市政廳職員的身份平靜過活。另一邊廂，活躍於德國的音樂怪人常葉朝陽（田中圭飾）被市長父親強迫回國，重整潦倒的管弦樂團兒玉交響樂團；初音亦在朝陽的糾纏下答應加入，兩人決定在重重難關中展開音樂界大反擊！ 去年門脇麥客串《勿說是推理》和《為親愛的我致上殺意》，短短數集戲份卻令觀眾留下深刻印象，足見演技備受肯定！出道12年、首度主演黃金檔日劇的她將於《逆轉交響樂團》飾演天才少女，對此她坦言一度感到不安，不過經過長時間的小提琴練習後，相信能為大家送上滿滿的能量。

《 6 秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》（ 1 月 14 日首播） 由高橋一生、橋爪功主演的奇幻家庭日劇《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》，以一家祖傳煙火店為舞台，講述第四代煙火師望月航（橋爪功飾）離世後，兒子星太郎（高橋一生飾）陷入窘境；數月後，已故的航突然重回人間，帶來了不可思議的人鬼溫情故事。 除了主打高橋一生和「老戲骨」橋爪功的實力派演技外，《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》亦將致力呈現「煙火師」的幕後秘辛，讓觀眾了解日本職人的專注和堅持；此外，人氣女星本田翼將以星太郎徒弟水森光一角亮相，有望為劇集吸納大批男性粉絲！

《第一刑事部的烏鴉 特別篇》（ 1 月 14 日首播） 承接電視劇的結尾，《第一刑事部的烏鴉 特別篇》在熊本開場，時間為入間道雄（竹野內豐飾）調任一年後，正為派系鬥爭充當和事佬的青年諏訪遙人（高橋優斗飾）被毆打致昏迷，容疑者內田亘（嘉島陸）承認犯案，案件似乎將以緩刑告終。可是在警方審訊期間，內田卻全面否認指控；道雄也在進一步調查後，發現了可疑之處，因而啟動權限展開調查。 由竹野內豐、黑木華主演的2021年春季日劇《第一刑事部的烏鴉》收視理想，電視台隨即宣布開拍電影版，並加入兩大型男齋藤工及向井理，分飾人權律師和史上最年輕的防衛大臣，令陣容更有睇頭！《第一刑事部的烏鴉》電影版將於1月13日在日本上映，時長2小時的特別篇將與電影內容相呼應，開展全新故事！