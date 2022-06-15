同周嘉儀傳過緋聞 前大台主播許方輝坐天星小輪密會女子

尋日網路瘋傳一張相，網友話係相中人疑似係前TVB新聞主播、現任有線新聞及公共事務副總經理許方輝，指佢日光日白喺天星小輪上攬女摸大腿。不過照片只係影到側面，亦睇唔到女方容貌，話唔埋係同樣曾經係主播嘅許太陳佩琳。

消息傳出後，有報導話有線好緊張事件，又話相中人已經休假，但究竟事發時，許方輝係咪休緊假呢？呢個問題就未能證實嘞。

許方輝唔係第一次捲入緋聞，2013年有周刊影到許方輝同比佢後生18年嘅TVB新聞之花周嘉儀喺車上舉止親暱。事後二人當然被迫暫時離開幕前，陳佩琳亦都搬離寓所冷靜一下。更爆嘅係緋聞見光之後一年幾，有傳第三者仍未死心，向許方輝同陳佩琳作出電話滋擾。後來許方輝同周嘉儀先後離開TVB，周更由新聞界轉投金融界發展。

兩年前空降有線新聞部

許方輝2020年連同其他3名資深新聞人李臻、謝燕娜同陳興昌齊齊空降有線新聞部，當時內部人員已經預計將有大事發生。咁啱咁橋，呢4位高層都曾經係主播，但係有報導引述資深有線新聞部員工話「佢地4個連做實習都未夠班」。結果同年年尾，有線新聞部大裁員，40名員工被解僱，專題節目《新聞刺針》更遭「團滅」全組炒魷，事件引發其他編採人員辭職，《有線中國組》全組上下一齊遞信，多名中高層人員亦齊齊走人，可算係香港電視新聞界有史以來最大型嘅裁員／辭職事件。

去年底，有線任命周刊社長關慧玲為新聞及資訊總監，坐正同許方輝一齊過檔嘅「四人幫」頭上。不過「四人幫」有得留低，但李臻早前透露將會調職，據指許方輝都會轉位。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載