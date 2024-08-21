同居少女諸事卜｜孖kayan9896演床戲零交流超尷尬 林德信冇同老婆備案

由多位青春偶像：雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及林德信主演的Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》正於「黃Viu煲劇平台」熱播。 kayan9896與Alex首度合作，飾演鄰居關係，其中角色崇尚開放式關係的kayan9896，更不時「偷𥄫」健身型男Alex，鬧出不少笑話；二人在劇中還有一幕親熱「床戲」，拍攝過程雖然順利，但他們卻表示尷尬，kayan9896指：「親熱鏡頭唔算好親密，有好多鏡頭都用咗啲有趣方式交代，不過都有怕醜，因為我冇乜拍過愛情戲，其實太激情嘅戲份，現階段嘅我未接受到。」問到kayan9896拍攝親熱戲事前有否跟Alex交流一下？她笑說：「冇，唔敢太多交流，最好唔好咁熟，咁就冇咁尷尬。」

Alex表示之前曾睇過kayan9896開騷，不過合作拍劇還是第一次，大讚對方演技不俗，他謂：「同佢拍親密戲都會尷尬，始終都係啱啱識，冇排過，一嚟就拍，但可能呢個安排係好嘅，因為要有一種初戀感覺，個心卜卜跳、帶有少少尷尬咁，希望真嘅尷尬，觀眾見得到。（有冇同老婆備案？）冇，一路做任何嘢都冇講，唔需要申請。」

Alex表示之前曾睇過kayan9896開騷，不過合作拍劇還是第一次，大讚對方演技不俗，他謂：「同佢拍親密戲都會尷尬，始終都係啱啱識，冇排過，一嚟就拍，但可能呢個安排係好嘅，因為要有一種初戀感覺，個心卜卜跳、帶有少少尷尬咁，希望真嘅尷尬，觀眾見得到。（有冇同老婆備案？）冇，一路做任何嘢都冇講，唔需要申請。」Alex在劇中是一位「暖男」，不過現實生活中，他自評不屬「暖男」：「我應該唔屬於！可能我唔係一啲識表達情感嘅人，我會執屋嘅，有時會煮飯，不過我可以一星期食同一個餸，冇驚喜，我鍾意煎牛扒，可以晚晚煎，對方可能會覺得悶。」

小背心上陣 kayan9896在劇中喜歡𥄫仔，但現實中的她自言喜歡𥄫女：「我鍾意𥄫靚女，可能想自己成為心中女仔模樣，所以見到正嘅女仔，一定會望。（會留意邊個部位？）身材、穿搭，唔一定要超級靚，鍾意有佢哋嘅特色、自信同吸引到我。」其實繼《#她和她的戀愛小動作》後，kayan9896再度參演Viu Original原創劇，她笑說今次跟上次一樣，衣著上比較清爽：「今次同上一套好相似，好多屋企戲，所以好多時都著睡衣、小背心，好彩咁啱呢排努力健身，所以還好。」