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娛樂
2022-11-24 19:57:51

同志真人騷《仔仔一堂》鐵定11.28播 10位仔仔資料一齊睇

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《仔仔一堂》終於播出有期！

《仔仔一堂》終於播出有期！

由王賢誌（Vinci）監製及主持的真人騷節目《仔仔一堂》，終於播出有期：11月18日首播！今日無綫舉行節目試映會，同時大會發布參與是次真人騷的十位仔仔資料。

節目找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情；觀眾亦能透過十位仔仔的溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己——「勇敢去愛」。

王賢誌領軍的同志真人騷，有十位仔仔率先登場，據悉節目中段會再有兩個仔仔加入。

王賢誌領軍的同志真人騷，有十位仔仔率先登場，據悉節目中段會再有兩個仔仔加入。

今次十位仔仔除了有IG Followers超越十萬的KOL界別代表外，還有型男主廚、花藝設計師、港大研究院講師、小提琴手，以及科技金融合規及風險管理主任等。無綫為這班仔仔取了不同的外號，例如「嫩版王浩信」、「純愛莫少聰」、「害羞台男」、「柔情版香取慎吾」等等。

「型男混合體」Andrew︰

職業：香港大學研究院講師

IGdrewdrewjaijai

特點：博士生、運動健將、自封Boring Guy、鍾意寫Essay

「花美男」Carson

職業：花藝設計師、Freelance model

IGcarsonlunlun

特點：曾參與世界性男士選美比賽、運動健將

Carson

「可愛兜風耳」HoHo

職業：舞台劇演員

IGhohohoo.rauv

特點：愛撒嬌的暖男

「陽光男孩」Juzco

職業：KOL

IGjuzconam

特點：為人隨和、Talkative、偏愛粗眉男、唔識怕醜、愛嫲嫲   

「嫰版王浩信」Louis

職業：科技金融合規及風險管理主任

IGarturus_ludovicus

特點：愛寫書法、動靜皆宜、酷愛水上運動

「Young版尊龍」Ray

職業：美容業務經理

IGrayma_aesthetic

特點：細細個開始護膚、愈熟絡愈冷漠

「純愛莫少聰」Nelbon

職業：調酒師

IGnelbon_k

特點：飲酒變外向、偏愛純情男、自稱多重人格

「害羞台男」Kevin（居港十多年）

職業：游泳教練

IGkevin_tsaii

特點：慢熱、怕醜、單純毫不做作、修圖專家、看《真情》長大

「型男主廚」Kenny

職業：私房菜廚師

IGchef_kennyyang

特點：內外不一、鍾意做GYM、喜愛小動物、慢熱型男

「柔情版香取慎吾」Howard

職業：小提琴樂手、模特兒

IGhowardchan0627

特點：開朗好奇、愛探索新事物

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