同志真人騷《仔仔一堂》鐵定11.28播 10位仔仔資料一齊睇

由王賢誌（Vinci）監製及主持的真人騷節目《仔仔一堂》，終於播出有期：11月18日首播！今日無綫舉行節目試映會，同時大會發布參與是次真人騷的十位仔仔資料。
節目找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情；觀眾亦能透過十位仔仔的溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己——「勇敢去愛」。
今次十位仔仔除了有IG Followers超越十萬的KOL界別代表外，還有型男主廚、花藝設計師、港大研究院講師、小提琴手，以及科技金融合規及風險管理主任等。無綫為這班仔仔取了不同的外號，例如「嫩版王浩信」、「純愛莫少聰」、「害羞台男」、「柔情版香取慎吾」等等。
「型男混合體」Andrew︰
職業：香港大學研究院講師
IG：drewdrewjaijai
特點：博士生、運動健將、自封Boring Guy、鍾意寫Essay
「花美男」Carson
職業：花藝設計師、Freelance model
IG：carsonlunlun
特點：曾參與世界性男士選美比賽、運動健將
「可愛兜風耳」HoHo
職業：舞台劇演員
IG：hohohoo.rauv
特點：愛撒嬌的暖男
「陽光男孩」Juzco
職業：KOL
IG：juzconam
特點：為人隨和、Talkative、偏愛粗眉男、唔識怕醜、愛嫲嫲
「嫰版王浩信」Louis
職業：科技金融合規及風險管理主任
IG：arturus_ludovicus
特點：愛寫書法、動靜皆宜、酷愛水上運動
「Young版尊龍」Ray
職業：美容業務經理
IG：rayma_aesthetic
特點：細細個開始護膚、愈熟絡愈冷漠
「純愛莫少聰」Nelbon
職業：調酒師
IG：nelbon_k
特點：飲酒變外向、偏愛純情男、自稱多重人格
「害羞台男」Kevin（居港十多年）
職業：游泳教練
IG：kevin_tsaii
特點：慢熱、怕醜、單純毫不做作、修圖專家、看《真情》長大
「型男主廚」Kenny
職業：私房菜廚師
IG：chef_kennyyang
特點：內外不一、鍾意做GYM、喜愛小動物、慢熱型男
「柔情版香取慎吾」Howard
職業：小提琴樂手、模特兒
IG：howardchan0627
特點：開朗好奇、愛探索新事物