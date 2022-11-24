同志真人騷《仔仔一堂》鐵定11.28播 10位仔仔資料一齊睇

由王賢誌（Vinci）監製及主持的真人騷節目《仔仔一堂》，終於播出有期：11月18日首播！今日無綫舉行節目試映會，同時大會發布參與是次真人騷的十位仔仔資料。

節目找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情；觀眾亦能透過十位仔仔的溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己——「勇敢去愛」。