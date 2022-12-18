同阿Bob再合作 地獄廚神劉佩玥再戰廚房

林盛斌(Bob)與劉佩玥(Moon)在《美麗戰場》成為網民熱捧cp組合，日前他們應腎病組織及復康中心邀請，聯同營養師陳國賓一齊炮製多款護腎冬至和團年飯食譜，讓一眾「三高」及慢性腎病病友在過節期間食得健康又好味。

Bob及Moon先與各位醫生及出席朋友探討「三高」導致慢性腎病的原因、腎病的病徵以及日常生活中的護腎貼士。大家其後更向Leslie偷師，學習烹煮由他親手設計的護腎冬至和團年飯食譜，並由Leslie品評大家試煮的作品，確保大家回家亦可為家人煮出健康好味道。