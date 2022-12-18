同阿Bob再合作 地獄廚神劉佩玥再戰廚房

林盛斌(Bob)與劉佩玥(Moon)在《美麗戰場》成為網民熱捧cp組合，日前他們應腎病組織及復康中心邀請，聯同營養師陳國賓一齊炮製多款護腎冬至和團年飯食譜，讓一眾「三高」及慢性腎病病友在過節期間食得健康又好味。
Bob及Moon先與各位醫生及出席朋友探討「三高」導致慢性腎病的原因、腎病的病徵以及日常生活中的護腎貼士。大家其後更向Leslie偷師，學習烹煮由他親手設計的護腎冬至和團年飯食譜，並由Leslie品評大家試煮的作品，確保大家回家亦可為家人煮出健康好味道。
由於Moon向來有地獄廚神稱號，Bob笑言好在不用嘗試阿Moon的手勢，否則擔心會因她廚藝欠佳而護腎變傷胃。Bob表示：「護腎真的很重要，很高興今次有機會出席活動，了解三高同慢性腎病之間的關係。『通波仔』前，我完全沒留意自己有『三高』問題，直至胸口感覺到痛楚才發現出事。像好多都市人一樣，我身為三高都不知道『三高』原來是慢性腎病的高風險因素，男人一定要保腎，有『三高』問題就應該定期進行慢性腎病篩查，及早發現慢性腎病才及早治療！」 Moon 亦笑指阿Bob知道「三高」可能誘發慢性腎病後大為緊張，相信他日後定會乖乖守規矩定期做慢性腎病篩查。
Moon續稱家中不少長輩都面對「三高」問題，經過今之活動，她會多提醒家人留意慢性腎病，以及了解定期接受篩查的重要性。