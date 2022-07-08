名人面對面｜55歲周海媚大談當年TVB拍劇辛酸史 被網友指殘樣盡現！

現年55歲嘅周海媚曾參演多部經典戲劇，當中以TVB劇集94年版《倚天屠龍記》及97年《大鬧廣昌隆》最為人熟識，佢喺03年移居北京後開始淡出幕前。近日佢接受內地節目《名人面對面》訪問，大談當年拍劇嘅辛酸史，佢喺訪問中只以淡妝示人，不過被網友指佢殘樣盡現！

周海媚於1985年參選港姐，落選加入TVB成為旗下藝人，入行後佢備受力捧，憑《流氓大亨》及《義不容情》等劇集人氣急升，成為一線花旦，更因為《倚天屠龍記》被稱為「最美周芷若」。周海媚喺訪問中大呻當年喺無綫拍劇非常辛苦，冇得瞓係家常便飯，而跳樓亦都係家常便飯，都係佢自己親身上陣。因為無綫好孤寒，請替身都係要畀錢嘅，好彩佢冇受傷過。

拍淋雨戲差啲崩潰

周海媚提到當年拍攝大熱劇集《大鬧廣昌隆》，拍淋雨戲時拍到差啲崩潰，因為有一組戲拍差唔多拍咗一個星期，日日都要淋雨，水都係鼻孔裡流進去，好難受，終於拍到導 演滿意可以收工，點知個場戲唔見咗，搞到要全部重拍，當佢知道依個消息時感覺非常崩潰，不過佢又唔敢出聲，只好乖乖重拍。另外，佢又試過連拍四、五日戲，連冲凉及瞓覺嘅時間都冇，佢頂唔順同導演講俾佢返屋企沖涼, 佢個身已經發臭, 好似條鹹魚咁。之後導演俾佢返屋企沖涼，沖涼有少少時間先可以係屋企瞓返1個鐘，好快電話就響，叫佢返去再拍。

周海媚當年以17歲之齡入行，本身決定如果做兩年都係做啲侍女之類角色，佢就要退出娛樂圈，以免浪費青春。去到佢23歲時，佢除咗演戲之外，仲開一間咖啡廳，給自己一條後路。

現時佢已經移居北京近20年，住喺萬呎別墅中，更有愛犬陪伴，過住自己想要嘅生活。喺訪問中亦再提到唔想結婚呢個話題，佢回應唔結婚佢都過得好很高興，萬一同咗個唔好嘅人結婚，對你又唔好，咁仲多煩惱！

節目出街後，有網民都話佢殘樣盡現，例如「相見不如懷念 老成這樣别出來行不」，不過同時亦有唔少網民認為佢已經55歲，呢個樣先係正常。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載