名字曾被Taylor Swift寫進歌詞 Charlie Puth宣稱新歌《Hero》受天后啟發

Charlie Puth在社交媒體上表示：「自己從來沒有發布過這樣的歌曲。我要感謝Taylor Swift，在音樂上提醒我，這首歌不能再在我的電腦硬碟上腐爛。」而他在這則帖文附上新歌的唱片封面，從照片中可見Charlie Puth身處花園中，躺在椅上好chill，身前布滿玫瑰花，他說：「《Hero》是一首關於看著心愛的人傷害自己，並毀掉生活中的美好事物，但你無法把情況挽回。」

剛為韓國女團BABY MONSTER創作大熱歌曲《Like That》的美國創作歌手Charlie Puth，計劃發行一首新單曲《Hero》，並表示這首歌的靈感來自流行天后Taylor Swift的音樂。

Taylor Swift於4月20日發行專輯《The Tortured Poets Department》，同名主打歌中歌詞就提到Charlie Puth，因而登上國外媒體的頭條。而該句歌詞就是「We declared Charlie Puth should be a bigger artist(我們宣布Charlie Puth該成為一位更偉大的藝術家)。」這是Taylor Swift講述她與英國樂隊The 1975主音Matty Healy相戀時閒話家常的相處情況。

Charlie Puth公開感謝Taylor Swift的啟發，顯示兩位當紅歌手間的良好互動與交流。意味著未來他們還有更多的合作，樂迷期待他們接下來更多互動，而Charlie Puth宣稱《Hero》創作靈感來源自Taylor Swift，都令人十分感興趣。