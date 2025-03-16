名導基斯杜化路蘭2.5億美元史詩新片 湯姆賀倫率先希臘開工

繼橫掃奧斯卡的大作《奧本海默》後，名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)開拍希臘神話史詩新片《The Odyssey》。演員陣容勁到無倫，計有麥迪文(Matt Damon)、湯姆賀倫(Tom Holland)、羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)、安妮夏菲維(Anne Hathaway)、查理絲花朗(Charlize Theron)、Zendaya等參演。而湯姆已飛到希臘率先拍攝。
奧德修斯之子
路蘭拍片保密功夫做到足，但早前仍流出希臘搭建的巨型戰場實景照。
今次更流出演員拍攝時的照片，就是飾演主角奧德修斯之子Telemachus的湯姆。湯姆抵達希臘後隨即開工，穿上那年代的斗篷和束腰外衣，與工作人員遊走片場。之後見他與路蘭討論拍攝問題，兩人再上船去另一場景。
安妮王后
英國《每日郵報》指，安妮夏菲維、湯姆未婚妻Zendaya陸續飛到希臘開工。雖然官方未公布演員飾演甚麼角色，但多間美媒日前爆料，除早前確認麥迪文飾演主角奧德修斯，安妮將飾演其妻伊薩卡王后Penelope。Zendaya飾演守護者雅典娜。
奧斯卡影后查理絲花朗飾演善用魔藥的女神Cyclops。《黑豹》女星Lupita Nyong'O飾演阿加曼農(Agamemnon)國王妻子Clytemnestra。
據《InSneider》報道，《The Odyssey》製作費最少2.5億美元，是路蘭執導至今成本最高的電影。