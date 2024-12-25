名模何紫綸轉型做禮儀導師 為基層兒童獻上溫馨聖誕禮儀課

名模何紫綸從model界成功轉型，目前已成為一位專業禮儀導師，近日她應MPC商界媽媽匯委員會邀請，為基層兒童送上別具意義的聖誕禮物，一了堂溫馨的餐桌禮儀課。

何紫綸認為：「每個小朋友都應該有機會在舒適的環境下享用美食，學習餐桌禮儀。」望透過禮儀教育助孩子建立自信。活動當日，何紫綸在銅鑼灣一酒店親自示範餐桌禮儀，以及儀態姿勢，獲邀出席的基層家庭小朋友都聚精會神地學習；一眾MPC商界媽媽匯創會成員包括張雅婷、高穎芝、陳嘉妮、陳雅琳、陳泳霖、李凱琪、李彥儀、黎雅雯、魯家莉及黃麗詩則擔任助教，與小朋友親切互動。