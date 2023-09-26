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娛樂
2023-09-26 13:30:36

向井理真人版《派對咖孔明》香港有得睇 二宮和也夥拍中谷美紀合演秋季月9劇

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向井理主演真人版《派對咖孔明》，將於香港「黃Viu煲劇平台」免費上架。

向井理主演真人版《派對咖孔明》，將於香港「黃Viu煲劇平台」免費上架。

新一輪秋季日劇即將開鑼，其中由向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越喜劇《派對咖孔明》，以及二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫擔正的《ONE DAY~平安夜的騷動~》，將於香港「黃Viu煲劇平台」無料放送，本地觀眾可以免費緊貼進度。

《派對咖孔明》（927日首播）

改編自同名漫畫，由向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越日劇《派對咖孔明》以三國時代為背景，講述蜀漢丞相諸葛亮（向井理飾）在五丈原之戰病死後，竟發現自己以年輕姿態轉生到正在舉辦萬聖節遊行的現代澀谷！孔明誤打誤撞下被帶往夜店狂歡，期間意外結識創作歌手月見英子（上白石萌歌飾）；當他知悉英子在追夢的過程中遭受挫折後，竟自告奮勇擔任她的軍師，更使音樂界產生了天翻地覆的變化！今次是向井理跟上白石萌歌首度合演連續劇，多棲男神藤岡靛亦有份參演，在劇中擔任劉備！曾於港台兩地發展的藤岡靛，早已練得一口流利國語，而在早前釋出的《派對咖孔明》預告中，藤岡靛不僅擔任中文旁白，據悉他將在劇中挑戰全中文演出，誓必讓華人觀眾產生共鳴！

 

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《派對咖孔明》於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。 《派對咖孔明》改編自同名漫畫，由向井理飾演諸葛亮。

ONE DAY~平安夜的騷動~》（109日首播）

由二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫主演的富士秋季月9日劇《ONE DAY~平安夜的騷動~》，講述勝呂寺誠司（二宮和也）在碼頭醒來，眼前躺著一具頭部被擊中的屍體，失去記憶的他成為被警察追趕的逃犯；廚師立葵時生（大澤隆夫）正忙著準備聖誕晚餐，店裡卻突然被一名陌生男子闖入。另一邊廂，前往槍擊案件現場的電視台主播倉內桔梗（中谷美紀）突然被告知節目停止，更被宣布調到料理節目。三個毫無關連的人在平安夜被捲入某宗案件，而在時針指向零時之際，他們的命運也逐漸交錯。

今季富士月9劇《ONE DAY~平安夜的騷動~》，雲集二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫三位實力派演員擔任主角，還有江口洋介、中川大志、松本若菜、中村杏亦參與演出，令劇集看點大增。此外，三位主演雖然出道多年，卻是首次主演月9劇，中谷美紀和大澤隆夫更是自2011年日劇《仁醫》後，時隔12年再度共演！

二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫現身記者會，宣傳合演的富士月9劇《ONE DAY~平安夜的騷動~》。 《ONE DAY~平安夜的騷動~》集合多位好戲之人，安排10月9日首播。
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