向井理真人版《派對咖孔明》香港有得睇 二宮和也夥拍中谷美紀合演秋季月9劇

新一輪秋季日劇即將開鑼，其中由向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越喜劇《派對咖孔明》，以及二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫擔正的《ONE DAY~平安夜的騷動~》，將於香港「黃Viu煲劇平台」無料放送，本地觀眾可以免費緊貼進度。

《派對咖孔明》（ 9 月 27 日首播）

改編自同名漫畫，由向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越日劇《派對咖孔明》以三國時代為背景，講述蜀漢丞相諸葛亮（向井理飾）在五丈原之戰病死後，竟發現自己以年輕姿態轉生到正在舉辦萬聖節遊行的現代澀谷！孔明誤打誤撞下被帶往夜店狂歡，期間意外結識創作歌手月見英子（上白石萌歌飾）；當他知悉英子在追夢的過程中遭受挫折後，竟自告奮勇擔任她的軍師，更使音樂界產生了天翻地覆的變化！今次是向井理跟上白石萌歌首度合演連續劇，多棲男神藤岡靛亦有份參演，在劇中擔任劉備！曾於港台兩地發展的藤岡靛，早已練得一口流利國語，而在早前釋出的《派對咖孔明》預告中，藤岡靛不僅擔任中文旁白，據悉他將在劇中挑戰全中文演出，誓必讓華人觀眾產生共鳴！