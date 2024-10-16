向佐新片《門前寶地》票房失利　曾呻努力7年換「全民嘲諷」　文雋幫口提「李小龍轉世」招負評

電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐醉心幕前，不過即使屋企全力支持，向佐自己都好努力，但偏偏欠缺觀眾緣。最近向佐主演、耗資2億嘅新片《門前寶地》喺內地上映，結果票房失利，上映4天只係收134萬。唔叫座之餘最慘係唔叫好，觀眾普遍對電影以至向佐演技予以負評。

向佐去年曾經喺微博發長文，抒發自己喺影壇收成同付出不成正比嘅感受，呢篇文章因為《門前寶地》仆直而再被拎出嚟討論。向佐嘅千字文中提到，因為被朋友指「直接躺平花錢就好，為什麼還要努力？」而有感而發，回想為咗入行而跑龍套4年、學武搞到周身傷、家人支持開拍嘅《封神》結果慘淡收場等，向佐寫道「熬了七年，迎來的不曷成功，反而是人盡皆知、全民嘲諷的失敗」。

不過呢篇文未能換來網民支持，反而仲被批評冇睇清事實，甚至話向佐推卻《九龍城寨之圍城》而拍《門前寶地》，係《九》成功嘅因素之一，相當唔俾面。