向佐新片《門前寶地》票房失利　曾呻努力7年換「全民嘲諷」　文雋幫口提「李小龍轉世」招負評

電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐醉心幕前，不過即使屋企全力支持，向佐自己都好努力，但偏偏欠缺觀眾緣。最近向佐主演、耗資2億嘅新片《門前寶地》喺內地上映，結果票房失利，上映4天只係收134萬。唔叫座之餘最慘係唔叫好，觀眾普遍對電影以至向佐演技予以負評。
向佐去年曾經喺微博發長文，抒發自己喺影壇收成同付出不成正比嘅感受，呢篇文章因為《門前寶地》仆直而再被拎出嚟討論。向佐嘅千字文中提到，因為被朋友指「直接躺平花錢就好，為什麼還要努力？」而有感而發，回想為咗入行而跑龍套4年、學武搞到周身傷、家人支持開拍嘅《封神》結果慘淡收場等，向佐寫道「熬了七年，迎來的不曷成功，反而是人盡皆知、全民嘲諷的失敗」。
不過呢篇文未能換來網民支持，反而仲被批評冇睇清事實，甚至話向佐推卻《九龍城寨之圍城》而拍《門前寶地》，係《九》成功嘅因素之一，相當唔俾面。
90年代為多套港片擔任監製嘅電影人文雋（Man哥），早前喺個人youtube頻道拍片，為向佐屢被嘲諷講「公道說話」。Man哥片中提到，向佐係個好有禮貌、好乖嘅後生仔，而當年《封神》失敗係因為劇本唔完善同製作混亂，至於另一套向佐擔正電影《我的拳王男友》就輸在向佐唔夠觀眾緣。更爆嘅係文雋提到向佐生日同已故武打影星李小龍死忌都係7月20日，而李小龍暴斃地點就係向佐爸爸向華強前妻丁珮香閨。文雋透露向佐出世後，「丁珮都覺得向佐係唔係阿Bruce（李小龍）投胎轉世？我知道呢個講法好誇張，好多李小龍迷會反對，但呢啲嘅巧合，就註定向佐嘅不平凡人生」。文雋呢番言論果然引來唔少網民以至李小龍影迷留言批評。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈