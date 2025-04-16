向佐熱愛fashion懶理負評 指向華強係嚴父阿仔都冇面俾

向佐昨日(15日)出席新車發布會，更與關喆一齊在新型號的車上放聲高歌。向佐已經多年沒有出席香港活動，他預告本周六(19日)還會出席另一活動，更邀請記者如有空可以出席。問到他想不想多些出席香港活動，但一切要看機遇。他更透露將會推出一首廣東話歌曲，內容談及自己的經歷，預計下周會面世，更稱在MV有9個不同造型。

由於向佐過去大膽衣著，引來網民熱烈討論，他坦言一直都很愛fashion，也會花心思在造型上，只不過是大家近年比較注意。談到網民對他的造型評價不一，他說︰「我開心就得，我唔係好care大家點睇，當然都有好多人支持我。由細到大都俾人討論，所以我都唔係好care，我想試多啲嘢。」他指父母從沒有過問他的服裝。

「我好多謝佢，我知佢好錫我嘅。咁其實佢呢一刻開心就得。」對於老竇向華強指曾志偉與吳鎮宇鬧向佐鬧得不夠，向佐表示：「其實舊年我係想聽一啲真說話，因為佢哋係講咗好多真話出嚟，咁我真係好開心。」他坦言向華強「從來都唔俾面我」、「我阿爸從來都唔俾面我㗎，但我知佢好錫我。父母又點解要俾面你呢？一定要講出真話，佢係想你好。」

向華強是傳統嚴父 他指向華強是一位好中國式的嚴父，「佢嘅出生，佢係未叫過爸爸媽媽，你明唔明？咁所以佢係唔識點樣去表達，佢係用另一種方法去表達。好似佢拍第一部戲，導演叫佢嗌爸爸，佢行到去個父親面前佢係叫唔出，因為佢未叫過。」 問到有沒有考慮父子檔上節目，他說︰「下次啦！(抗拒？)唔係，節目組安排咗唔同一集。」至於他是否一位嚴父，他反指太太比較嚴厲，而自己就因為工作跟子女相處時間少，所以自己就比較疼愛他們多些。」