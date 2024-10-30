向佐突掌摑李小龍模仿者 微博聲明澄清：有人為了新聞故意弄我

近年向佐積極喺內地發展演藝事業，除進軍直播帶貨及出演內地綜藝節目之外，佢仲在電影《門前寶地》擔任男一及製片人，與安志杰有多場武打戲，更與老婆郭碧婷飾演一對對抗情侶，為二人婚後首部合作作品，不過票房表現慘不忍睹，最終改以網絡電影形式發行。向佐憑電影中演出爆紅，日前佢出席公開活動，期間佢突然掌摑一位模仿李小龍聞名的KOL「方小龍」，事後這名李小龍模仿者不甘受辱，拍片並報警處理。
模仿李小龍KOL︰完全不按套路出牌
向佐近日獲邀出席公開活動，同模仿李小龍KOL「方小龍」同台切磋時，期間竟突然掌摑「方小龍」，對方比唔到反應，而向佐就若無其事走人。事後方小龍不甘受辱報警。方小龍團隊發聲明表示：「最後一個動作完全不像是表演。」及「完全不按套路出牌，完全不按設計腳本」，仲叫大家評下理。
事後向佐於微博發聲明：「唔好意思，浪費咗大家嘅公共資源同埋時間，我想隆重聲明、第一，我不是去這個活動玩的、是活動方找我去合作、而且有很多人希望想模仿我或者跟我一齊模仿李小龍、我已經因為不想現場效果不好另外配多兩小時給他們想希望他們可以模仿得更好，有更好的效果、大家可以看一看這個我分享而不是教學的一段視頻、因為確實有好多漏洞而會不清楚？要模仿就要模仿到一個非常好的效果、打臉李小龍模仿者大家在討論的是他們大家希望模仿我最近大家都模仿我自己打自己臉的一個梗、第二，他也是李小龍先生的標誌性動作、第三，舞蹈我也花了很多心思去跟他們分享希望在到場的時候最好的效果、其實在場裏面到我走之後都是非常好的效果和開心的心態、大家走的時候還有說有笑、如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話我無話可說、我也真的不應該留出那兩小時分享李小龍先生的特徵給你，這是我的善意，請不要把我的善意造成一個惡意的新聞、我也沒必要去拿這件事做新聞謝謝大家！有我只係想喺特別嘅日子帶歡樂俾大家！」
向佐︰寧願大家不喜歡我當面說
之後，向佐再出PO上載當日影片，留言表示：「我只是抽象，不是白癡。一直很難過，明明當面遇到的都是笑臉善意滿滿，背後卻惡意中傷，歪曲事實地蹭我。我寧願大家不喜歡我當面說，不要背後兩幅面孔。」
有網民認為向佐人紅是非多及該網紅蹭流量，不過仍有一班網民唔賣帳，留言話：「扇自己那叫自嘲玩梗，扇别人就不是禮貌不禮貌吧，那是冒犯和侮辱。」、「你幹嘛打人家巴掌啊 一點邊界感沒有」、「沒家教」及「你打人家一巴掌還好意思說」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈