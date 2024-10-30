向佐突掌摑李小龍模仿者 微博聲明澄清：有人為了新聞故意弄我

模仿李小龍KOL︰完全不按套路出牌

向佐近日獲邀出席公開活動，同模仿李小龍KOL「方小龍」同台切磋時，期間竟突然掌摑「方小龍」，對方比唔到反應，而向佐就若無其事走人。事後方小龍不甘受辱報警。方小龍團隊發聲明表示：「最後一個動作完全不像是表演。」及「完全不按套路出牌，完全不按設計腳本」，仲叫大家評下理。

事後向佐於微博發聲明：「唔好意思，浪費咗大家嘅公共資源同埋時間，我想隆重聲明、第一，我不是去這個活動玩的、是活動方找我去合作、而且有很多人希望想模仿我或者跟我一齊模仿李小龍、我已經因為不想現場效果不好另外配多兩小時給他們想希望他們可以模仿得更好，有更好的效果、大家可以看一看這個我分享而不是教學的一段視頻、因為確實有好多漏洞而會不清楚？要模仿就要模仿到一個非常好的效果、打臉李小龍模仿者大家在討論的是他們大家希望模仿我最近大家都模仿我自己打自己臉的一個梗、第二，他也是李小龍先生的標誌性動作、第三，舞蹈我也花了很多心思去跟他們分享希望在到場的時候最好的效果、其實在場裏面到我走之後都是非常好的效果和開心的心態、大家走的時候還有說有笑、如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話我無話可說、我也真的不應該留出那兩小時分享李小龍先生的特徵給你，這是我的善意，請不要把我的善意造成一個惡意的新聞、我也沒必要去拿這件事做新聞謝謝大家！有我只係想喺特別嘅日子帶歡樂俾大家！」