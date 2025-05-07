向佐突推廣東歌名字被寫成「響佐」　網民：以為對Monitor壞左

截至昨晚僅得2千6人收看及40個讚好

《左心房》MV於5月5日YouTube上架，截至昨晚（6日）10時僅得2千6人收看及40個讚好。從MV中看到，向佐造型百變，髮型亦與平日有所不同，其中全黑打扮及戴上眼鏡嘅造型就被網民指似台灣歌手蕭敬騰：「支持簫勁騰」、「有料，老蕭」、「老蕭d（啲）廣東話練得幾好」、「蕭敬騰竟然唱廣東話」等等。然而，雖然《左心房》係廣東歌，但副歌就有兩句普通話「你說我心在左，你無名指靠右」，而且MV用上簡體字字幕。另外，向佐為歌曲主唱及項目總監，MV簡介卻將佢嘅名字寫成「響佐」，有網民就估計係幕後將簡體字譯成繁體字嗰陣出錯。

又有唔少網民認為向佐嘅廣東話咬字非常差，唔睇字幕嘅話都唔知佢唱咩，甚至直言唱得好難聽，紛紛留言：「大佬，你啲廣東話點解差咗咁多？當年你TVB做啲廣東話好過而家好多喎」、「點解變左唔識講廣東話」、「咬字咬好啲先學人唱歌，唔知studio執幾耐先有咁既效果？」、「我以為對Monitor 壞左⋯⋯原來冇事」、「頂左30秒，睇得好辛苦」、「有錢就是任性，不過支持」及「啲戲屎到拍mv都有尷尬味」等等。