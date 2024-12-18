向佐自爆曾為電影集資去求200人 童年食麥當勞被人指罵  

向佐接受內地媒體訪問當日，穿上橙色貼身背心，外加一件「跌帶吊帶」，還有冷帽，再紮起孖辮，化上橙色妝容，造型非常突出，他表示靈感來自《IQ博士》的小雲，而女兒也為造型給予意見。向佐表示心裡藏著一顆小孩的心，不想再打扮那麼拘束，覺得在娛樂圈就是應該娛樂大家。

影視大亨向華強和陳嵐（向太）的長子向佐，近日擔任總製片人及主角的電影《門前寶地》已經上映，可惜票房未如預期；反而，近月他的女裝打扮在網絡上引起了廣泛討論，成功找到自己的流量密碼。近日，向佐接受內地節目訪談時，除自爆為電影融資去求了200人，又透露小時候去吃麥當勞都被外人指罵，坦言從小就在輿論風波中長大。

在節目中，向佐坦言自己就是在輿論風波長大的人，自爆在童年時去吃麥當勞也遭人討論及指罵：「十二、三歲去麥當勞吃飯，然後說向華強兒子不能吃麥當勞，就開始討論。（向華強兒子憑甚麼就不能吃麥當勞？）就不能吃，就被罵。（那種被討論的感覺是甚麼？）當時沒有甚麼好感，我覺得我為甚麼不能吃，而且我零花錢也沒多少，我只能吃那個，回家可能能吃得好一點 。」

向佐又提到為了電影籌集資金，曾經向200個人求助：「因為融資這個事情，我求了200個人，沒有人相信我需要融資，更被問為什麼你爸不投資？」他續指父親向華強有作一點投資，自己亦出了一半左右，但資金仍然不夠，他甚至曾對一人說道：「哥，談了很多次了，就能不能好好想一遍？當我求你了。」過程相當艱辛。向佐坦言父母有錢是他們的事，或者他們想留給孫子，「但我自己有手有腳，為什麼不去努力一下？ 」他亦感激父母，「沒有他們不會有我，其實挺少人有這個機會，通過這個痛苦，才會覺得美好。我這個做什麼也很認真的人，現在終於能活出自己。」