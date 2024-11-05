向佐走光登熱搜 借阿媽件褸著妖艷look現身不慎露點

向佐今日出席「2024微博視界大會」，超過40位中國藝人盛裝出席。向佐真空上陣，僅穿白色毛毛大褸現身紅地毯。不過，他突然擺出單手指向天的甫士，令大褸滑落露出一點，相關畫面隨即登上微博熱搜。「向佐走光」一詞引來網民熱烈討論，而相關片段也在網上瘋傳。

大褸來自媽咪陳嵐

向佐的一身打扮非常妖艷，他在出席活動前分享短片，見到該款大褸原來是露背設計，因此網民除了可以看到向佐的心口外，亦可以看到他的背脊。他留言說︰「臨時跟我媽借了件衣服，蘇一下，露背不只是女性的權利吧」。

有網民把向佐走光的影片上載至微博，留言問到︰「要看嗎？」，不少網民看完留言說︰「求一雙沒看過的眼睛」、「誰來救我的眼睛」、「沒享到郭碧婷的福，但受了郭碧婷的罪」、「我真的錯了，以後會仔細閱讀文字再決定要不要打開圖片」、「他為甚麽會這樣，越來越無法理解了」。