向太形容將家業傳兒子是災難 自爆寧願百年歸老前賣掉

影視大亨向華強與太太陳嵐（向太）1980年結婚，二人育有兩名兒子，近年向太活躍於社交網站，又經常在個人開始的頻道大爆圈中事，惹來熱話。而作中國星集團上市公司老闆的她，日前大談及富二代接班人話題，她就明確表示不會讓兒子們接班。
拒將家業交兒子
向太日前在短片中表示：「富二代接班就是災難，很多人一輩子都看不明白。」她指現今的富二代不肯做事，只靠家族信托基金每月等「出糧」，表明子承父業是不可能的
，並強調自己不會將家業交給兒子繼承：「我的上市公司，我是不可能交班給兒子的。說句實話子承父業基本上是不可能的，就算我身邊那些百億千億的富豪，能傳給兒子的也沒一兩個吧！能把錢留下來呢你就燒高香了。」
反對向左攻娛圈
向太認為富二代需要去社會好好鍛鍊，經歷一下，「我覺得他們要去社會歷練好了。他們如果真的成功，我才會讓他接班嘛。你如果在外面都混的都不行，我們也不敢交給你啊！等我們百年歸老之前賣掉，或者是給媳婦，我都不會給他。」她續指：「你說他們壞也不是壞，你說他們太單純就容易相信人，可能保護的太好了吧，兩個都很容易被人騙，你還敢說家業交給他嗎？」
向太又提到兒子向佐一直想進軍娛樂圈，但她卻不太贊成，並認為他們帶着富二代光環實在太難紅了：「我們不讓他進的，他背着我們偷偷的暑假都要去跑個龍套，還叫人家不要跟我們講。他就是喜歡這行，那怎麼辦。（喜歡這行為甚麼不讓他去？）我們覺得很困難，你要紅一個人出來很難的，真的要天時地利人和啊！不是說你硬捧捧的出來的，這條路很難走，因為他有我們的光環更難走，我說你紅，人家說你是父母捧出來的，你心裡也不舒服，你不紅我們更慘，我們連兒子都捧不紅，兩條路都不對。」