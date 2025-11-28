向太形容將家業傳兒子是災難 自爆寧願百年歸老前賣掉

向太形容將家業傳兒子是災難 。

影視大亨向華強與太太陳嵐（向太）1980年結婚，二人育有兩名兒子，近年向太活躍於社交網站，又經常在個人開始的頻道大爆圈中事，惹來熱話。而作中國星集團上市公司老闆的她，日前大談及富二代接班人話題，她就明確表示不會讓兒子們接班。 拒將家業交兒子 向太日前在短片中表示：「富二代接班就是災難，很多人一輩子都看不明白。」她指現今的富二代不肯做事，只靠家族信托基金每月等「出糧」，表明子承父業是不可能的

，並強調自己不會將家業交給兒子繼承：「我的上市公司，我是不可能交班給兒子的。說句實話子承父業基本上是不可能的，就算我身邊那些百億千億的富豪，能傳給兒子的也沒一兩個吧！能把錢留下來呢你就燒高香了。」