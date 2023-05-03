向太開直播勁大手筆 豪送百部車及蘋果產品

向華強太太陳嵐(向太)去年投身直播帶貨，更豪擲重金炮製她的直播間，但其直播鬧出不少風雨，最後令向太一度暫停。近日，她宣布將於7日再開直播，為了答謝粉絲一直支持，更揚言「為閨密們準備的禮物之一就是我們買了百多部車子，以及超多的iPhone、iPad等禮物來送給在直播間一直支持我、等待我的閨密們，非常感謝你們，你們是我最大的動力！」認真大手筆！

送出國產電動車

向華強在抖音發布預告片，片中見到向華強豪氣表示向太要開直播，所以買了幾百部車送給她的粉絲，在旁的向太就笑得非常開心。至於向太則在社交平台表示，為了「完美準備才跟你們見面」，因此這幾個月她和團隊為新公司選址、裝修、辦選品會等等，忙得不可開交。有網民指片中的車輛為大陸生產的電動車五菱宏光Mini，價錢由2.8萬至3.8萬元人民幣不等，如向華強購入100部便要花約400萬元人民幣，但向太一場直播收入動輒過千萬，400萬元人民幣連多部蘋果產品對他們來說不算甚麼。

早前向太拍片表示，最近忙於籌備杭州的新辦公室，用來開拓媒體業務，從她的片段估計，其辦公室位於杭州世茂智慧之門，面積過萬呎，租金至少7萬元人民幣。此外，她也會拍片分享其奢華生活，因而吸引大批網民追蹤其社交平帳號。