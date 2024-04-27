向太陳嵐浴室跣倒 大腿骨斷裂救護車送院完成5.5小時手術 

一向以霸氣見稱的「向太」陳嵐 ，昨日（26日）在社交平台分享短片，透露自己日前於家中浴室跣到，她表示大叫半小時都沒人發現，後來送院檢查後發現大腿骨斷裂，並進行5.5小時的手術，她苦呻：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」

片中見向太躺在擔架抬上，由救護車送到醫院，她表示前幾日在浴室沖涼時，在沒有防滑墊的地方摔倒，當時整個人都懵的，痛到站不起來，但由於浴室門是關着的，她大嗌救命半小時才有人聽到，當時家人想打999叫救護車，但向太擔心救護車的聲音會引起報道和不實猜測，為了不佔用公共資源，向太當晚在浴室一直沒有動，直至第二天早上才叫私人醫生來看，而向生則一直在旁守護著她。