向太陳嵐浴室跣倒 大腿骨斷裂救護車送院完成5.5小時手術 

一向以霸氣見稱的「向太」陳嵐 ，昨日（26日）在社交平台分享短片，透露自己日前於家中浴室跣到，她表示大叫半小時都沒人發現，後來送院檢查後發現大腿骨斷裂，並進行5.5小時的手術，她苦呻：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」
片中見向太躺在擔架抬上，由救護車送到醫院，她表示前幾日在浴室沖涼時，在沒有防滑墊的地方摔倒，當時整個人都懵的，痛到站不起來，但由於浴室門是關着的，她大嗌救命半小時才有人聽到，當時家人想打999叫救護車，但向太擔心救護車的聲音會引起報道和不實猜測，為了不佔用公共資源，向太當晚在浴室一直沒有動，直至第二天早上才叫私人醫生來看，而向生則一直在旁守護著她。
向太續透露，入院檢查後發現是大腿骨斷裂，進行微創手術從晚上10點開始，直至第二日凌晨3點半才結束，手術足足做了5.5小時；向太直言回到病房1小時後又開始痛，打了兩次止痛針，整晚只睡了1小時，但整個過程她卻非常勇敢，沒有流一滴眼淚。向太表示現時大腿有1根很長的鈦金屬管和4根髓釘，並自嘲是「鋼鐵女俠」。
為了早點康復，向太動完手術後的第一天就開始下床練習走路，連醫生都嚇親，她表示每天也練習起碼1小時，雖然痛，但希望在黃金時期努力康復：「我覺得這次人生終極目標一定要達到，要恢復正常，有點小挫折無所謂，要笑對挫折，笑對人生。」 向太亦有在帖文提醒大家，「意外總是發生意想不到的時間！及你最熟悉的地方。所以希望大家都要小心謹慎！那麼幸福也是會意外的到來啊！」