向展鵬自爆《中2》後臉癱兼七度暈倒　唔敢上台公開表演

向展鵬（Jeffrey）爸爸向華榮係向華強四哥，因而於參加《中年好聲音2》期間備受關注，惟最後60強止步。不過，向展鵬與一班參賽者似乎唔太啱玩，又曾於社交平台發布一張疑似係車婉婉音樂會宣傳相嘲諷對方好扮嘢，雖然好快就移除咗該帖文，但就保留咗相關報道截圖。向展鵬近日接受媒體訪問，自揭與車婉婉嘅恩怨。
休息半年先至康復
向展鵬自小夢想成為歌手，4月底曾於銅鑼灣舉行迷你音樂會，邀請向海嵐、安雅希、江美儀、梁思浩等好友同台演出。原來，向展鵬喺《中年好聲音2》被淘汰後相當唔開心，曾於唔同時間暈倒7次，又試過半邊臉癱，亦喺比賽後有陰影唔敢上台公開表演，要休息半年先至康復，佢解釋指係因為對自己期望高而畀太大壓力自己。
向展鵬於被淘汰後，曾參與《中年好聲音2》9月份生日會及11月份謝師宴，不過就無參與上個月舉辦嘅畢業晚宴，佢喺近日媒體訪問中提到，謝師宴發生一事後，覺得唔啱玩就無再去，當時出席謝師宴都係因為安雅希已經畀埋佢嗰份錢，加上參賽期間無咩機會與相識多年肥媽嘅交談，所以先選擇出席。
同車婉婉講「唔好意思」
向展鵬於媒體訪問中更坦言謝師宴期間，車婉婉加入自己與肥媽嘅對話中，車婉婉畀嘅回應好大聲又粗魯，仲用背脊「得」住佢，令佢感到被落面。於是，返到屋企飲咗酒之後就出咗個PO發洩情緒，將一張疑似係車婉婉音樂會宣傳相模糊化，並嘲諷相中主角，直指相中主角係九唔搭八嘅所謂歌星，又指與對方相識近30年，份人好扮嘢仲寸佢。
向展鵬坦言飲酒累事，與車婉婉根本無乜事，更同佢講「唔好意思」。對於向展鵬提及嘅「謝師宴事件」，其實車婉婉亦於去年底解釋過，對於向展鵬所講大家係跟同一個唱歌老師無乜印象，又指可能當晚太嘈令向展鵬覺得佢講嘢語氣唔好，並表示：「有咩做得唔好真係好sorry。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈