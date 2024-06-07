向展鵬自爆《中2》後臉癱兼七度暈倒　唔敢上台公開表演

向展鵬（Jeffrey）爸爸向華榮係向華強四哥，因而於參加《中年好聲音2》期間備受關注，惟最後60強止步。不過，向展鵬與一班參賽者似乎唔太啱玩，又曾於社交平台發布一張疑似係車婉婉音樂會宣傳相嘲諷對方好扮嘢，雖然好快就移除咗該帖文，但就保留咗相關報道截圖。向展鵬近日接受媒體訪問，自揭與車婉婉嘅恩怨。

休息半年先至康復

向展鵬自小夢想成為歌手，4月底曾於銅鑼灣舉行迷你音樂會，邀請向海嵐、安雅希、江美儀、梁思浩等好友同台演出。原來，向展鵬喺《中年好聲音2》被淘汰後相當唔開心，曾於唔同時間暈倒7次，又試過半邊臉癱，亦喺比賽後有陰影唔敢上台公開表演，要休息半年先至康復，佢解釋指係因為對自己期望高而畀太大壓力自己。