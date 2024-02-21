向年輕人分享音樂創作經驗 王菀之從未偏離唱作初心

王菀之(Ivana)為香港遊樂場協會首個年度音樂企劃《MusicSus延音Bucking計劃》Master Class 004 擔任星級講師，與學員們分享音樂創作的歷程，企劃的終期匯演將於3月14日假麥花臣場館舉行，為學員們提供演出平台，讓他們透過音樂展現年輕人的才能。 席上Ivana分享成為唱作歌手20年的感受：「我同大家一樣，都係由學樂器到鍾意寫吓歌開始，由唔知道點樣將自己手寫出嚟嘅嘢，變成錄製嘅歌，知道點錄製又唔識得推出，識得推出又唔識得宣傳咁樣，一路慢慢去學習。」多位延音計劃學員輪流向Ivana提問，被問她如何保持創作初心，Ivana笑謂：「我要諗諗先，我應該係冇偏離初心，所以先搞成咁，都依然係為自己創作行先，所以有時要預咗有啲曲風係冇咁多人有共鳴。」

死期可以迫出小宇宙 她直言從落筆寫歌的一刻，已經知道這首歌會得到幾多聽眾，對於有學員提到在社交平台出歌，如何吸引更多點擊，Ivana說：「你嘅作品從來都唔關view數字，你要有信心同鍾意先可以擺上網，view數實在有太多原因影響，連擺上網嗰日有冇其他事情發生都關事，你擺上網係為咗畀人哋多一個選擇。」她又指創作的標準應該由自己去定義：「例如做音樂會，就做好人哋願意買飛嘅標準，hopefully可以做到，但至少做好自己嘅準備就好足夠。正如寫歌咁，演唱會就嚟啦，寫首賣飛嘅歌得唔得？得，咁咪《末日》囉。但係如果有日係我有嘢想講，寫首《Shattered》咪冇人聽囉，但係無論點，我都對自己作品有信心。」 談到Ivana為其他歌手寫歌的取捨，她透露自己會先聽對方至少十首歌，同時亦會為對方的聲線而度身訂造：「究竟你落筆去寫係為咩，為自己定為市場，如果人哋有要求，呢個係package嚟，就變咗你應該要付嘅責任，唔可以人哋要抒情歌，你夾硬要寫rap俾人，咁都係不負責任。」她又提到創作需要自律，死線(deadline)是很好的輔助：「(平日)唔想寫可以唔寫，但係要交歌啦喎，下星期要錄啦喎，監製催啦喎，自然就會做咩都諗住，有啲歌詞就係沖涼嗰陣諗出嚟，完全唔關沖涼事，但係佢就係咁出咗嚟。」