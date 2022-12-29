向海嵐榮升老闆娘 操fit三星期拍照做生招牌

提到「升呢」做老闆娘，Anne直言不時要計成本及效益，坦言有壓力。問到她可有將產品介紹身邊人？Anne不諱言：「經常都介紹畀朋友，自己對產品好有信心，好嘢係要同大家分享，產品得到加拿大認證先可以喺當地發售，其實巿面上有好多保健品，但要食落肚，一定要小心選擇，適合自己同埋要有信心保證。」

為了今次廣告拍攝，Anne特意花了3星期去keep fit，她表示因為生日加不停出席飯局，令她重了8磅。為了拍出理想效果，她食量減少，並花不少時間做運動，務求以最佳狀態示人。

此外，她亦花了不少心機，既出錢又出力，她說：「擺咗好多心機喺今次拍攝中，由度橋、造型、硬照設計，到甫士上都有一齊參與研究，想出嚟效果同其他品牌『不一樣』，亦希望見到一個『不一樣』的向海嵐，然後就記得產品。」拍攝期間，Anne擺出多個優美的高難度「甫士」，就連Anne亦笑指這些「甫士」跟人體工學相反：「好多人唔知，影相啲甫士唔係正常人可以擺到，可能腳喺呢邊，個身喺嗰邊，同人體工學係相反，但最緊要出嚟效果靚，拍攝之前，我用咗兩星期練習擺甫士，所以先做到咁多高難度動作。」