向海嵐踏出舒適圈演音樂劇《我們的青春日誌》載歌載舞挑戰演魔鬼校長

Anne突破一向高貴大方的形象，把魔鬼校長的高高在上、功利嚴苛演得活靈活現，帶領觀眾走進一場現實與追夢的角力，遊走於笑與淚、悲與喜、共鳴與感動之間，引發有關遺憾的反思。陳恩碩感激Anne答應出演嚴校長一角，大讚Anne聰明又努力，「她一直不眠不休地背台詞、練戲、練歌、練舞、練走位，就算是不綵排的日子，她在家裏也是不停練習，甚至會趁劇場的dark days（即沒有演出的日子），獨自一人返回劇場練習走位。嚴校長一角場口多，包含大量的對白及情感變化，並需要演出連場歌舞，今日Anne的演出見證了她努力的成果。非常感謝她身體力行的支持，同時呼籲大家入場，欣賞這位令人耳目一新的嚴校長的演出。」

被歌曲感動 搭地鐵落淚

向海嵐與陳恩碩的友情可以追溯至2017年，當時年僅十多歲的陳恩碩「膽粗粗」邀請向海嵐演出由他主創的音樂劇《我和青天有個秘密》，自此種下惺惺相惜的種子。向海嵐表示：「認識Tom時他只有19歲，但由他一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的《我和青天有個秘密》已經是一個非常完整及出色的作品，我有幸參與其中，同時見證Tom對音樂劇的熱情、視野及堅持，令我非常感動。我們演出《我和青天有個秘密》時，Tom剛開始為《我們的青春日誌》創作歌曲，每次作完一首歌，他都會傳給我先聽為快，不只一次，我被歌曲感動得潸然淚下，有一次還在地鐵車廂內，眼淚就那樣大滴大滴滾下來，幸好當時戴着口罩，否則一定嚇煞旁人。就是這樣，我見證着《我們的青春日誌》由零到整，橫空出世。Tom一直有邀請我演出『嚴麗珍校長』一角，我一直沒有答應，是因為考慮到嚴校長是一個難度極高的角色，除了在唱跳演方面有超高要求之外，角色的心路歷程亦有非常微妙及深刻的變化，是帶出整個劇『認為是對就去追，別讓這遺憾留在心裏』主題的靈魂人物。眼見《我們的青春日誌》昂然邁向500場演出，Tom在香港推出長壽音樂劇的心願已經達到，我亦跟自己說：是時候步出舒適圈，進一步挑戰及精進自己，於是毅然接受Tom給我的這個挑戰，演出這個跟我自己的氣質、性格及人生觀皆大相逕庭的角色。」