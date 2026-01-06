向華強揭投資《尋秦記》內幕 欣賞古天樂支持香港電影業

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名主演的電影《尋秦記》票房不斷創新高，自12月31日上映至昨天（5日），短短6日在港澳累計票房已衝破4,545萬，成為香港歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。向華強最近在社交平台表示古天樂四年前曾找他投資電影《尋秦記》，最後決定投資金額逾2,000萬港元。

不介意投資失利

向華強指古天樂為了香港電影業，幾乎花光全副身家，絕對是香港電影的「最後守夜人」。向華強表示當時古天樂在拍攝電影《尋秦記》已經將電影投資的資金用完，後來古天樂主動聯絡他向他表示：「我這樣子再虧下去，我要睡天橋底了，向先生，那支持我們啦！支持香港電影一下吧！」向華強直言欣賞古天樂對於香港電影業非常熱血，指古天樂向他透露電影《尋秦記》投資金額總共超過2億。向華強續說不介意投資失利，並表示：「我真的賠點也無所謂，就是很想要支持香港電影業，支持古天樂。如果連2000萬都不拿出來，我就不是向華強啦！」