向華強老婆陳嵐罕有提及自己身世 自爆小六開始打工賺生活費 遭父母逼做舞女

家庭重男輕女

向太表示爸爸一直重男輕女，自己亦係一個好強嘅人，於是非常自律要考上大學，又因唔想同爸媽拿錢，小學六年級就去電子廠打工同時照顧哥哥：「我們家五個，我是老二，等於是大姐，因為我哥哥身體體弱，那就照顧他，哥哥的大學也是我在籌錢讓他上，那自己大學也要想辦法」。向太指自己成功考上大學，但有一日媽媽竟然逼佢去舞廳工作，爸爸亦跪低求佢：「我有一個爛賭的媽媽，我媽跟我講說：『你不用上大學了』，她說：『我已經拿了人家一百萬台幣，你就去舞廳上班吧！』我這麼好強，我不甘心啊，我考上大學，怎麼可以這樣子？然後爸爸來找我，跪下來說：『女兒，你如果不去的話，你媽就要跟我離婚，就求你了』，向太指當時對父母感到失望，指點解會有咁嘅父母，於是想結束生命。