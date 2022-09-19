向阿Mo李啟言捐100萬兼要當代言人 林作稱要助李家尋公道

MIRROR演唱會墮屏幕意外，導致舞蹈員李啟言(阿Mo)重傷留醫，社會各界非常關注其傷勢，促政府有關部門嚴正調查意外成因及責任。林作前晚出帖，向阿Mo支付100萬港元，以助他與家人的生活開支，條件是要成為阿Mo的代言人。

林作稱，思前想後了一晚，決定支付阿Mo 100萬元，他稱：「你會問為甚麼我要出錢給你？我會說因為我實在是恨鐵不成鋼。這件事需要好好處理和面對，而我實在認為有太多進步空間，而這樣下去會錯失良機……」林作又自問自答：「你會問：第一關我甚麼事？我認為阿Mo的事，現在是全港的事。」