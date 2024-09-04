向Gallagher兄弟拋橄欖枝 Oasis原裝鼓手Tony McCarroll：離開是我一生最大錯誤

Oasis樂隊原裝創團成員兼鼓手Tony McCarroll，近日接受《太陽報》訪問，表示有意與Gallagher兄弟重聚。他在訪問裡稱：「當初離開Oasis的決定，是我一生中最大的錯誤。」並且向Gallagher兄弟拋出橄欖枝，盼與樂隊團聚。Tony McCarroll於1991年與Gallagher兄弟共同創立Oasis，他說：「即使Oasis在2009年解散，我從未對樂團重聚失去信心。」 近日， Gallagher兄弟於Oasis解散15年後，首次一起發布重組樂隊，他們的歌迷均十分興奮，樂團的兩位靈魂人物Liam Gallagher、Noel Gallagher，多年來兄弟關係一直令人擔憂。早前兩人和解後宣布在2025年夏天，於英國和愛爾蘭展開巡演，地點包括愛丁堡、卡迪夫、倫敦、都柏林和他們的家鄉曼徹斯特。

而Tony McCarroll表示，並未獲邀參加這次巡演，看來Oasis重組並非所有原裝成員走在一起。他說：「我一直、一直、一直相信他們會復合。因為他們不是疏遠的朋友，而是兄弟。」

Tony McCarroll又回憶起當初與Gallagher兄弟的合作，並提到樂隊存在的緊張氣氛，他說：「待在樂隊有時很困難，成員之間的關係很緊張。曾經有人對我說過，『如果你不叫醒我，我就會解僱你。』當時我以為自己已經受夠了，於是走到Noel面前說，『不要再這樣對我說話。』這可能是我一生中最大的錯誤。」

Tony McCarroll又透露，自己當初如何組建Oasis。樂隊成2前，他與Paul "Bonehead" Arthurs和Paul McGuigan一起組建一支名為The Rain的樂隊，並四處尋找主音歌手，不久Liam Gallagher加入，隨後帶來他的哥哥Noel Gallagher，成為樂隊的主要詞曲作者和主唱，最終成立了樂隊Oasis。 而這次Oasis重組的巡演的門票，網上一經發售，即引起1,400萬fans熱烈追捧，門票在幾分鐘內就被搶購一空。由於票務網站無法應負如此龐大的fans群湧入，導致網站系統顯示過度繁忙，令許多fans表示不滿。 並且在多個網上交易平台，出現「炒價」Oasis演唱會門票，最高售價超過7,000英鎊，折合約7.1萬港元。Oasis曾在網上呼籲，不要以高價購買或轉售他們的門票。