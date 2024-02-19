否認《阿凡達3》片長9小時 占士金馬倫：有講過我用槍自轟咀巴

占士金馬倫接受《Temple of Geek》訪問，否認《阿凡達3》有9小時粗剪版本。

荷李活導占士金馬倫(James Caeron)，打造的史詩式科幻電影《阿凡達》(Avatar)，早前傳出第3集片長將達到9小時，震撼整過電影界。占士金馬倫早前接受《Temple of Geek》訪問時表示：「《阿凡達3》沒有9小時的粗剪版本。如果我講過有9小時粗剪版，我會用霰彈槍朝自轟咀巴。我的意思是《阿凡達》第3、4、5集，片長9小時。」他強調說：「是每集三小時。」

《阿凡達》已構思到第七部曲 據悉《阿凡達3》正在進行後期製作，《阿凡達4》亦以落賓製作流程，此前占士金馬倫接受娛樂媒體《People》採訪時表示，「《阿凡達5》的劇本已經完成，我對第六部曲和第七部曲都有想法，但到時候我會交出接力棒。」69歲的占士金馬倫他稱，因為衰老或其他原因，績後的《阿凡達》他未必能參演拍攝，又說：「我很享受現在所做的事情，真的很棒，因為我可以和優秀的人一起工作。」