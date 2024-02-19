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娛樂
2024-02-19 21:14:30

否認《阿凡達3》片長9小時 占士金馬倫：有講過我用槍自轟咀巴

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占士金馬倫接受《Temple of Geek》訪問，否認《阿凡達3》有9小時粗剪版本。

荷李活導占士金馬倫(James Caeron)，打造的史詩式科幻電影《阿凡達》(Avatar)，早前傳出第3集片長將達到9小時，震撼整過電影界。占士金馬倫早前接受《Temple of Geek》訪問時表示：「《阿凡達3》沒有9小時的粗剪版本。如果我講過有9小時粗剪版，我會用霰彈槍朝自轟咀巴。我的意思是《阿凡達》第3、4、5集，片長9小時。」他強調說：「是每集三小時。」

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《阿凡達3》預計2025年上映。

《阿凡達》已構思到第七部曲

據悉《阿凡達3》正在進行後期製作，《阿凡達4》亦以落賓製作流程，此前占士金馬倫接受娛樂媒體《People》採訪時表示，「《阿凡達5》的劇本已經完成，我對第六部曲和第七部曲都有想法，但到時候我會交出接力棒。」69歲的占士金馬倫他稱，因為衰老或其他原因，績後的《阿凡達》他未必能參演拍攝，又說：「我很享受現在所做的事情，真的很棒，因為我可以和優秀的人一起工作。」

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占士金馬倫稱，他已為《阿凡達》系列定下藍圖，預計會拍到第七集或更遠。

想《阿凡達》像《星球大戰》長壽

占士金馬倫希望《阿凡達》能像《星球大戰》(Star Wars)或《星際爭霸戰》(Star Trek)系列，他說：「從我小時候起，《星際爭霸戰》和《星球大戰》的世界觀，就是我的靈感來源。我們身處一個仍然年輕的宇宙，只拍這兩部關於星際的電影，《阿凡達》只拍了一半，但隨著時間推移，會產生文化影響力，所以我必須全情投入。」據資料顯示，《阿凡達3》預計於2025年上映，《阿凡達4》預計於2029年上映，《阿凡達5》則會在2031年上映。

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占士金馬倫希望《阿凡達》能像《星球大戰》系統電影般長壽。

《阿凡達3》 占士金馬倫：
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