吳亦凡迷姦案大逆轉 都美竹被閨密指控說謊

內地男星吳亦凡迷姦案，經過一審後，被判13年有期徒刑，刑滿後將被驅逐出境，遣返加拿大。案件近日進入二審階段，吳亦凡的律師找來證人李恩出庭，指控好朋友都美竹說謊，意圖洗脫迷姦未成年少女的罪名。坊間笑言他同時要一洗「牙籤」的污名。李恩是都美竹閨密，她踢爆都美竹不是像最初爆料稱，是被吳亦凡的員工誘騙入房，「所有朋友拉她走，都美竹卻跑到男方的房間裝喝醉。隔天更炫耀自己跟吳亦凡之間『戀愛關係』，更收取男方3.2萬元人民幣(約36,194港元)的裝身費。」

李恩稱都美竹入院整容扮治療抑鬱症 李恩表示，看不過眼都美竹說謊，稱最初只想要一筆錢，卻利用媒體炒作及公眾的同情心，營造被害人人設，又拿出到醫院整容的照片扮治療抑鬱症，「她寫的每一個小作文，都充斥無數個謊言，怎麼說呢，可悲又可笑。」李恩又在微博發文質問都美竹：「為甚麼當初找我幫忙的時候，跟我說的只是自己被甩了想報復渣男？你的酒量到底是甚麼樣？我最清楚。為甚麼向那些媒體和記者說，一杯酒就會喝倒？」