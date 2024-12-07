吳佩慈罕曬全家福證恩愛 發聲明否認紀曉波被FBI通緝：子虛烏有

現年46歲的台灣女星吳佩慈與男友紀曉波先後誕下2子2女，並淡出演藝圈。紀曉波近年多次捲入財務風波，欠債金額億億聲，相當驚人。早前有報道指「吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝」，有傳是因涉嫌在美國塞班島賭場洗黑錢，金額高達320億美元，被美國聯邦調查局（FBI）全球通緝，引起各界關注。事件發酵兩天後，吳佩慈昨日(6日) 於社交平台透過律師發聲明，列出四點還擊，指有關報道：「子虛烏有、憑空杜撰之不實報導，事實上，紀曉波沒有遭FBI通緝。」她更通過發言人稱其與紀曉波的感情穩定。

吳佩慈直斥不實報導已嚴重侵害紀曉波及她之名譽，為二人家族帶來極大的困擾和傷害。聲明中同時表示已發出書面發函促請有關方面及轉載相關報導的媒體下架有關內容，並予以聲明更正。 據消息人士披露，紀曉波表示他們一家目前生活狀態良好，聖誕節期間亦和家人一同慶祝，生活平靜幸福。同時，吳佩慈也罕見地公開了一家六口的全家福，她和紀曉波站在兒女中間比愛心，溫馨滿滿。這張照片是兩人在2024年拍下迎接聖誕節，可見兩人近期並未分居，儘管紀曉波並未透露目前的具體生活狀況。

聲明如下： 一、精鏡傳媒股份有限公司於2024 年12月04日出版之鏡周刊NO.427及於同日臺北時間05時28分在官方全球資訊網發布刊登之『吳佩慈孩子的爸遭FBI 通緝』『吳佩慈男友紀曉波遭FBI通緝』等報導，係屬子虛烏有、憑空杜撰之不實報導，事實上，紀曉波沒有遭FBI通緝。 二、上揭不實報導已嚴重侵害紀曉波、吳佩慈之名譽，又多家知名網路媒體後續並引用轉載上揭不實報導，相關外溢效應已使紀曉波、吳佩慈之名譽承受更為重大之損害，難以回復。 三，本律師已受紀曉波、吳佩慈正式委任，除以本聲明外，並另以正式書面發函促請精鏡傳媒股份有限公司下架所有不實報導之全文並予以聲明更正，後續並將對精鏡傳媒股份有限公司予以究責，決不寬貸。

四、請精鏡傳媒股份有限公司以外之媒體朋友，勿再引用上揭不實報導據以轉載，若已誤為引用轉載之媒體朋友，亦請立即下架相關引用轉載之報導。