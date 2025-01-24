吳偉豪吳大強父子檔拍賀歲宣傳片 相隔9年還原昔日全家福

為迎接蛇年，無綫於合家歡時段推出以一家團圓為主題的賀歲宣傳片，除邀來吳大強及吳偉豪（Ricco）以「父子檔」上陣演出，還有人氣小花羅毓儀、綠葉演員葉凱茵及黃子雄，分別飾演吳偉豪妹妹、媽咪及Daddy角色。 宣傳片講述吳偉豪因為工作關係未能飛往加拿大與家人共度農曆新年，當葉凱茵得悉兒子未能飛赴加拿大過年後，遂決定與黃子雄及羅毓儀一起飛返香港，為努力工作的吳偉豪送上驚喜，片後最後，以一家四口齊齊開心地品嚐媽咪親手炮製的蘿蔔糕作結，相當溫馨。

雖然Ricco與吳大強父子檔演出，但二人這次卻並非飾演父子，吳大強在宣傳片中的身份是影樓老闆，並提醒Ricco為自己與家人留下美好時刻的重要性：「一家人可以留番個美好回憶，到你第日睇番時又會有唔同嘅感受。」原來吳大強本身亦十分重視全家福，11年前因有感一家人經常出入影樓拍廣告，於是乘機影了一張全家福；兩年前，吳大強有感大家近十年變化頗大，故與老婆及四名囝囝相約還原當年全家福，他說：「諗住同一個甫士擺番一樣，睇吓呢十年嘅變化。」值得留意的是，在兩張全家福中，Ricco與細佬十年前後都巧妙地分別穿上橫間式及格仔紋「兄弟裝」，盡顯心有靈犀一面。吳大強續指當年影全家福相當大陣仗：「嗰時影張影樓相好大陣仗，但幾貴都會去影嘅，因為覺得必須要掛喺屋企咯。」

揭吳偉豪兒時外遊期間走失 平時熱愛唱英文經典歌的吳大強，笑言自己較重視農曆新年，即使細仔現時身處澳洲讀書，Ricco與其他兒子又各有各忙，但每逢農曆新年，一家六口還是會千方百計聚在一起，不是兒子由澳洲飛回香港，就是透過FaceTime聯誼一番，一家人感情要好。健談的吳大強提到與Ricco的難忘點滴時，竟揭出Ricco小時候曾於全家人外遊期間走失：「有次去內地旅行，好多人嘅，佢突然走失咗。我哋好驚，因為佢細個都受歡迎，好多人會抱佢，嗰時嗰幾分鐘個心真係非常焦急。後尾搵番佢時佢企喺度喊，嗰幕真係歷歷在目。」為了配合留倩影傳承幸福的主題，宣傳片特別選址在一間歷史悠久、碩果僅存的「善美影室」進行拍攝，Ricco更訪問了拍攝全家福經驗超過20年的影樓老闆林國盛師傅。原來林師傅於90年代因上一手老闆移民接手影樓，並改名「善美」希望能做到盡善盡美。這些年儲落不少熟客的林師傅，笑言影樓最忙最熱鬧的時間正值是新年，並謂最感動是見到不少家庭、因為一張全家福能超越地域界限地凝聚在一起：「有啲家庭影完全家福後會一人攞一張，有啲帶去美國、有啲帶去澳洲，都係一種凝聚嘅方式。」談到難忘事，林師傅透露曾見過一位爺爺，帶著自己的孫子去到影樓並細述自己當年與孫子一樣年紀時，如何開心地在影樓拍攝靚相，並要求孫子重複自己當年的甫士影新相，林師傅謂：「好得意呀，見到好感動，好似提供咗個相聚嘅地方畀佢哋。」