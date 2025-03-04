吳冰胞妹搭上健身教練 程人富受牽連首現身回應

今日小薯茄的程人富、朱柏熹(朱Mic)出席ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》計記招，被問到吳冰的近況，程人富說︰「我哋有睇住佢，我哋成班都好錫佢，keep都有人喺公司睇住佢。」他表示自己忙於舞台劇，也有問候對方。 他指因為女友專程回港看舞台劇，只得2日去處理結婚事，而完成今日工作之後，才有時間好好跟女友食飯，明天自己又要飛往外地，當他回港時，女友亦是時候回加拿大。他大呻非常忙碌，所以跟女友相處的時候很少。他表示女友看到新聞，沒有特別提及，因為大家都是互相信任。

今日小薯茄的程人富、朱柏熹(朱Mic)出席ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》計記招，被問到吳冰的近況，程人富說︰「我哋有睇住佢，我哋成班都好錫佢，keep都有人喺公司睇住佢。」他表示自己忙於舞台劇，也有問候對方。 他指因為女友專程回港看舞台劇，只得2日去處理結婚事，而完成今日工作之後，才有時間好好跟女友食飯，明天自己又要飛往外地，當他回港時，女友亦是時候回加拿大。他大呻非常忙碌，所以跟女友相處的時候很少。他表示女友看到新聞，沒有特別提及，因為大家都是互相信任。

程人富續指公司已經出了聲明，亦是代表他們所有人的立場，所以不會再作回應，認為「唔講係最好，需要俾(阿冰)多啲空間，唔回應，俾空間佢哋，唔再講，唔講係對佢哋最好幫助。」他坦言自己沒有回公司，但他們會好好照顧阿冰。朱Mic表示自己也是剛回港，甚麼事都不知道，認為大家需要給阿冰等人空間，加上不想佔用太多公眾資源。程人富聞言謂︰「始終都係佢哋私人嘢，真係唔係公司嘢，我哋就算啦！」