吳千語施伯雄結婚｜意大利補辦婚禮多位名人到賀 超豪回禮禮物曝光

吳千語與「百億富三代」施伯雄去年12月低調簽紙結婚，當時二人只邀請親友出席，並表示8月會到意大利補辦婚禮。日前吳千語及施伯雄分別在其個人社交平台發放一條充滿電影感的短片，及分享多張在當地補辦婚禮的照片，既復古又浪漫。

意式戶外婚禮 影片見到施伯雄與太太吳千語在一望無際的公路駕車奔馳，吳千語更一度攬住老公，非常甜蜜。吳千語分享的照片見到她以一襲粉紅色花花低胸長裙，散發著夏日氣息，與穿上白色西裝的施伯雄手拖手入場。據了解，二人在意大利托斯卡納一處別墅莊園Borgo San Felice舉行婚禮，該處由葡萄園、酒莊與鄉村改建，普通房間便要6,500多元港幣一晚，套房更是萬八港元不等。

阿Sa隔空祝福 出席的婚宴的有馬天佑、伍樂怡、劉德華太太朱麗蒨表妹陳雪鈴、前香港水球代表潘美諺、潮店創辦人潘世亨的太太麥少瑜等。向來與吳千語是好姊妹的阿Sa蔡卓妍就因事未能前往出席，但她亦在IG發文隔空祝賀好友︰「恭喜施太，雖然我個人去唔到你嘅婚禮，但係我個心與你們同在，祝你哋白頭到老，永遠幸福甜蜜，施生錫到你燶～返嚟同你再玩過。」