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娛樂
2024-08-05 16:38:25

吳千語施伯雄結婚｜童話婚禮會場細節曝光 拗腰擁吻大放彩色煙花

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吳千語與施伯雄在意大利舉行戶外婚禮，他們請來不少頂尖團隊助陣。

吳千語與施伯雄在意大利舉行戶外婚禮，他們請來不少頂尖團隊助陣。

吳千語與「百億富三代」施伯雄到意大利一莊園補辦婚禮，今日有更多在場照片曝光。吳千語在社交平台以「把你寫進我的故事里」為題，上載多張婚禮照。相片見到她以一襲白色婚紗走上用鮮花推砌的舞台，他們在眾人的祝福下，來個深情拗腰擁吻，而花花舞台更大放彩色煙花。

吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。 吳千語與施伯雄在意大利舉行童話式的戶外婚禮。

據知他們今次請來歐洲頂級的花藝設計團隊佈置會場，團隊曾為最近的印度首富Radhika Merchant and Anant Ambanis婚前派對佈置場地。此外，他們亦請來荷李活紅地毯攝影師German Larkin 駐場攝影師，對方曾為碧咸大仔拍攝婚禮。至於吳千語與施伯雄在電車上的影片就由澳洲攝影團隊Dear Vincent負責。
 

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他們今次請來歐洲頂級的花藝設計團隊佈置會場，團隊曾為最近的印度首富Radhika Merchant and Anant Ambani‘s婚前派對佈置場地。 他們今次請來歐洲頂級的花藝設計團隊佈置會場，團隊曾為最近的印度首富Radhika Merchant and Anant Ambani‘s婚前派對佈置場地。 他們今次請來歐洲頂級的花藝設計團隊佈置會場，團隊曾為最近的印度首富Radhika Merchant and Anant Ambani‘s婚前派對佈置場地。

吳千語的婚紗是來自有高訂禮服開山鼻祖之稱的Zuhair Murad，設計簡約精緻。她在歡迎晚宴及婚禮上就穿上Jimmy Choo婚嫁系列水晶鞋，每隻水晶鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶。

吳千語穿的水晶鞋，每隻鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶。 吳千語穿的水晶鞋，每隻鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶。 吳千語穿的水晶鞋，每隻鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶。 吳千語穿的水晶鞋，每隻鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶。

他們在婚禮前夕舉行派對，以杏子跟梨子為主題，比較接近自然的佈置，日前她上載穿粉紅色的雪紡長裙便是為了配合婚前派對的主題，場地選址在中世紀村莊舉行。

至於婚禮就在別墅舉行，晚宴由吳千語親自構思，主題定為「Life is a Movie」，她認為意大利這種小村，有種像穿越時光的感覺，整體的設計建築跟風格都不是很現代，所以就想到了復古的電影院這個主題，也是因為她第一份工作是拍電影，自己也很喜歡看電影，很小就參與到電影的行業，之前她看過有一個歌單叫life is a movie，覺得大家的生活也是像一部電影一樣，所以就用這個主題。

 

晚宴由吳千語親自構思，主題定為「Life is a Movie」。 晚宴由吳千語親自構思，主題定為「Life is a Movie」。 晚宴由吳千語親自構思，主題定為「Life is a Movie」，佈置像復古的意大利電影院。 晚宴由吳千語親自構思，主題定為「Life is a Movie」，佈置像復古的意大利電影院。 晚宴由吳千語親自構思，主題定為「Life is a Movie」，佈置像復古的意大利電影院。