吳千語演馬小玲惹劣評 直播帶貨破1.5億孖老公施伯雄甜蜜慶功

32歲吳千語前年嫁入豪門，與「百億富三代」施伯雄拉埋天窗，成為「百億新抱」後，吳千語未有放棄演藝事業，2022年開拍、由她擔正的《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》日前上架，可惜惹來網民一面倒狂轟，批評吳千語飾演的馬小玲遠不及舊版萬綺雯，演出令人失望。

吳千語近年將事業重心轉移向直播帶貨領域，更展現出驚人的商業天賦。繼今年9月創下6000萬生意額後，本月初又再發力，其直播生意額勢如破竹衝破億元大關。

直認未遇上渣男

雖然施伯雄曾在老婆開live時留言稱是「施伯雄噩夢又開始了」，加上吳千語更在直播上坦言與老公疏離，但實際上二人卻相當恩愛，吳千語與老公合體慶祝帶貨總額突破1.5億人民幣，兩人在鏡頭前大方放閃，吳千語與施伯雄大方擁吻，夫婦還特別訂製了一個插有「1.5」數字的巨型蛋糕，象徵這項驕人的帶貨戰績。吳千語在綜藝節目上說過，自己感情路上沒有遇上渣男，內地網民認為這句話已畀足面舊愛林峯，也給了老公的尊重。

邀來佘詩曼登場

吳千語直播帶貨破1.5億大關之消息一度登上微博熱搜，她日前直播長達12小時，甚至到凌晨2點才結束，仍有近9,000網民留守，而她更邀得視后佘詩曼、內地演員程曉玥、馬天佑亮相帶貨直播，在首小時支付已直接衝破3000萬，難怪被封為帶貨界的黑馬！在慶功貼文下，不少買家留言盛讚吳千語，指兩場直播均買到好貨，贏盡口碑。