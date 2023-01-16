吳卓羲內地節目爆粗無刪剪 原來唔止一次 陳小春都試過？

真人show最緊要係「真」，而最近參與內地節目《大灣仔的夜2》嘅吳卓羲，就真係以真我面目上節目，high到爆粗，咁先係架嘛！

話說其中一集《大灣仔的夜 第2季》入面，吳卓羲同謝天華坐同一架車，而張智霖就負責揸車。佢地一齊聽住信樂團嘅《死了都要愛》。Laughing哥同唱K哥兩位都係歌手出身，一聽主音蘇見信（阿信）超高key演繹即刻有反應。吳卓羲用廣東話同謝天華討論阿信嘅音階，話「佢唱High A架喎」，謝天華就回應「咁高key架？」。吳卓羲搵到知音人，即刻大讚阿信「佢好x勁架佢」……而Laughing哥聽到即刻呆咗。

粗口直接播出街

最好笑係，節目中冇刪剪呢段，仲俾粗口直接出街。而字幕組就將「佢好x勁架佢」譯成「他很冷靜的他」。有網友拎呢段出嚟討論，取笑吳卓羲多年來喺TVB劇都被塑造成性格衝動，估唔到真人都係咁。

亦有網民搵到之前吳卓羲參加《披荊斬棘2》嘅片段，嗰陣佢跟同組嘅內地歌手仁科學閩南話，但係另一組員任賢齊成日指出仁科某啲讀音有出入，令吳卓羲無所適從，一時心急話「x你，跟唔跟你學好呀？大佬」。不過吳卓羲私底下十分欣賞仁科嘅樂隊五條仁，所以應該並無惡意。

陳小春講粗口亦播出

至於參加上一季《披荊斬棘》嘅陳小春﹐亦都被網民cap到同梁漢文等香港藝人圍埋一齊傾偈期間，小春認為節目初段揀人環節「x你xx，好似夜總會小姐等溝咁」。

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