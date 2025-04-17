吳卓羲廣州演唱會不忘獻唱有效日期 網民︰吳唱K終於唱K

吳卓羲1998年入讀TVB第7期舞蹈藝員訓練班，2000年再入讀TVB藝員訓練班並簽約成為旗下藝員，之後被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集，與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大小生。近年，吳卓羲專注內地市場發展，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，近日他在廣州開騷，成為網民熱話。

非歌手出身的吳卓羲過去唱過不少TVB劇集歌曲，出歌量未算多，所以在演唱會上亦有唱出其他歌手歌曲，例如《有效日期》及《傷信》等等，台下觀眾反應熱情。音樂會結束後，唔少網民上載演唱會照片及片段，吳卓羲邊唱邊投入擺動，狀態甚high。

網民不忘「別怪他」

網民反應不少，例如回應「吳唱K終於唱K」、「今次！真係比錢💰睇人地 ～ 唱 K ～ 喇～！系開心既～！」、「別怪他」、「唱功真的不知道怎麼說」、「你是不是對跳舞有點誤解，原來這樣叫跳舞」、「他還是做演員適合點」、「人哋要俾錢唱K，佢唱K要收你哋錢，難怪佢叫唔唱K」、「還是好好演戲吧」、「感覺…進了別人的K房」、「識唱一齊唱」等等。