吳卓羲現身監製生日派對 被內地網民封「顏值天花板」比黃宗澤林峯靚仔

43歲吳卓羲（Ron）2000年加入TVB，被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集，與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大小生。近年，吳卓羲專注於內地發展，憑參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，更被內地網民封為「顏值天花板」，甚至比黃宗澤同林峯更靚仔。

參加監製黃永峰生日派對 吳卓羲自上月出席喺澳門舉行嘅《明明最特別音樂會》，已有一個月未公開露面，僅喺社交平台宣傳新節目，令一班粉絲都好掛住佢。日前，吳卓羲就出席電影監製黃永峰生日派對，吳卓羲以黑色Print Tee、黑色Cap帽和黑超造型現身。從照片中見到，吳卓羲唔知係咪飲咗酒，塊面似乎紅紅地，而企佢旁邊嘅並唔係緋聞女友菊梓喬，而係蘇皓兒。不過，網民只著眼於吳卓羲個靚仔樣，紛紛留言：「我家失蹤卓羲哥終於看到了，想死我了」、「哈哈哈哈哈我羲哥」、「永遠都是在別人的微博裏出現，哥你就自己發一個不行嗎？」「終於看到卓羲啦」等等。