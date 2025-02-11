吳君如再拍銀行廣告 陳家樂孖連詩雅夫妻檔上陣吸金

影后吳君如第三度獲邀拍攝恒生銀行廣告，今次聯同有「ViuTV一哥」之稱的強尼，以及首次夫妻檔合作拍攝電視廣告的陳家樂、連詩雅（Shiga）齊齊演出，宣傳銀行為客戶度身訂造家庭財富管理方案，變身成為全香港 CFO（Chief Family Offer）。
吳君如在之前兩輯廣告中的CFO形象深入民心，由「屋企CFO」升級至「國際級屋企CFO」，新一輯廣告更以「前輩」身份教路，向兩位CFO強尼與陳家樂，分享她如何靈活地應用優越理財與家庭財富管理方案，將她的理財智慧融入每個家庭。剛成為「新手爸媽」的陳家樂、連詩雅，初嚐父母滋味， 同時亦要適應財政上的轉變，學習成為新晉CFO。
廣告中的家樂和Shiga，為了下一代，「死慳死抵」兼賣掉心愛球衣仍趕不上通脹，就如現今很多家庭的CFO，在「有想法、無計劃？」之下只管盲儲。君如的理財智慧亦與日俱增，輕鬆助攻家樂這位「三十而立」的新晉CFO。家樂、Shiga不僅首次夫妻檔拍廣告，更因今次的攝廣告而加深了對銀行理財產品的認識。至於過了50歲，強尼坦言在理財上亦有新體會：「心態不同了，以前我並不是有長遠理財計劃的人，但現在去到50歲了，就會盤算自己五年後退休會怎樣？十年後退休又會怎樣？按照時間表有不同想法、不同計劃。再者，以前只需為自己一個計劃，現在需要將資金分配給家人及不同生活範疇。自己亦有想過到海外置業，所以也有留意將錢轉外幣存款等。」囝囝剛升上中學，強尼明言希望為囝囝到海外升學作好準備，正供女兒到外地讀大學的君如大方分享貼士。