吳君如大談生女血淚史 陪月甩底搞到似「程大嫂」

君如形容自己已到生不出的階段才誕下女兒，所以錫女兒錫到燶，但自己並不會太寵囡囡。

吳君如日前（23日）到新城廣播接受譚玉瑛、何基佑及麥皓兒主持的節目《QK玉瑛室》訪問，宣傳新片《我談的那場戀愛》，與名導演陳可辛育有現年18歲愛女陳是知的君如，鏡頭前總給人感覺大情大性，但私下卻是名副其實的慈母，她在節目中更大爆與陳可辛捨不得責罵女兒，絕對是廿四孝父母。

君如於2006年41歲高齡誕下女兒，並親力親為照顧愛女，不過她自嘲當時自己就像電影《家有囍事》的「程大嫂」，臉容枯黃兼不修邊幅，「又要餵母乳、換尿片、沖涼，又要紮起個頭，我坐完月諗住去電台開咪，但因為我係開刀，把聲笑唔到，好似有道氣洩咗咁，我就係嗰時冇笑得咁大聲，我話我要暫停，後尾搵人替班。」

為照顧女兒的君如足不出戶，情緒亦十分崩緊，直至陳可辛提議她外出走動，她才到商場睇電影，「喺屋企睇嘢咁近，個女咁細粒，去商場睇套戲，一入到戲院就頭暈。」後來君如請陪月幫忙，對方卻臨時甩底，幾經艱辛才找到第二位陪月，但對方卻從未為君如下廚煮月子餐，「我好緊張個女，佢就成日抱住我個女，平時喺出面也文也武，但我個女喺佢手上，惟有包容佢啦！」

君如形容自己已到生不出的階段才誕下女兒，所以錫女兒錫到燶，並十分用心作出栽培，不過君如強調自己並非怪獸家長，「我真係管接管送，但補習就唔得，啲功課愈嚟愈深，啲傳媒話我用好多錢栽培個女，其實唔係你哋想像咁，都係正常帶佢去返學，最多帶佢上BB班，冇乜管佢，佢唔鍾意畫畫咪唔好畫，唔練鋼琴咪唔好練，交到功課咪得囉，我係陪伴佢，同佢傾偈嘅阿媽。」

問君如在教育女兒方面跟陳可辛可有意見不合？君如爆料謂：「佢梗係唔捨得鬧個女啦，我大部份時間都唔捨得，但好過份時就會鬧佢，鬧到七情上面，鬧到我自己先喊，咁佢就記得呢場戲喇！」

另外，譚玉瑛憶述昔日與君如好姊妹曾華倩主持兒童節目，某天君如前來接華倩放工，在巴士站聽到兩人的笑聲，「佢兩個笑聲嘈到呢，完全好似大地在我腳下，亦唔知會騷擾到人。仲有，劉嘉玲同妳一齊又係咁，佢同華倩平時唔係咁笑，同妳一齊真係有影響。」君如笑稱：「妳唔係第一個人講，嗰日鄭裕玲都係咁講，話見到我哋成班女仔嘈到呢，真係好開心嘅年代。」