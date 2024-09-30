吳君如有意進軍寶萊塢 孖陳可辛出席印度電影頒獎禮踩足25小時

導演陳可辛(Peter)及影后吳君如日前到阿布扎比出席第24屆國際印度電影大獎頒獎禮（International Indian Film Academy Awards，IIFA Awards）。今次阿布札比之行，陳可辛先與印度名導Kabir Khan共同主持大師班講座，隨後更與君如一同現身頒獎禮，跟Kabir Khan頒發最高榮譽最佳電影大獎，予得獎作品《Animal》。君如跟Peter在台上都表示非常榮幸獲邀參與盛事，亦喜與一眾寶萊塢巨星交流，當中君如更大讚Bollywood歌舞表演，揚意進軍當地影圈！

每年一度的IIFA Awards，專為表揚印度電影的傑出作品而設，並在世界各地舉辦，被視為寶萊塢年度矚目盛事。為隆重其事，君如以一襲金色珠片斗篷配搭黑色晚裝長裙，登上頒獎禮綠地毯，造型優雅與活力並重，她表示：「今次的戰衣係特意迎合『金光閃閃寶萊塢』嘅主題，所以加咗好多珠片同寶石，成件禮服閃閃生輝，好多寶萊塢巨星都讚我靚，真係好開心。」君如更在社交平台分享戰衣，笑指似足當年羅文演唱經典金曲《小李飛刀》的歌衫。這晚頒獎禮場面星光熠熠，君如在盛會上亦喜遇一眾Bollywood巨星，包括這晚終身成就獎得主希瑪馬連尼（Hema Malini）、印度影后蘭妮慕克吉（Rani Mukerji）以及當晚的頒獎禮主持人、國際級寶萊塢巨星沙魯克汗（Shahrukh Khan），眾人亦把握機會合影和交流。

談到當晚頒獎禮的感受，君如毫不掩飾她對寶萊塢歌舞表演的驚嘆：「現場睇到表演，真係好震撼，無論係影帝影后，或者唔同年齡嘅演員，佢哋都跳得好好，嗰份熱情同活力真係好感染我，搞到自己都好想上台跳，甚至諗住進軍寶萊塢，哈哈！」頒獎禮後，君如及Peter一同出席沙魯克汗舉辦的私人派對，跟一眾電影人交流時，君如亦不忘談及她主演的新片《我談的那場戀愛》，電影剛在香港票房突破1000萬大關，成為票房與口碑雙贏的佳作，導演Kabir Khan更經已欣賞過電影，大讚「Fabulous！」雖然新戲並非寶萊塢式歌舞片，但君如表示愛情故事世界共通，更笑言考慮為電影補拍一場寶萊塢式的歌舞戲，以更融入印度觀眾口味。