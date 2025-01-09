吳君如聞森美遇deepfake騙案：佢係咪好呃啲 笑指「AI君如」跟Edan撞樣 (有片)

吳君如早前因「AI君如」的deepfate網絡詐騙掀起熱話，今日她出席手機發布會，如何識別「偽君如」以防受騙時，即興與AI君如合照，對於有網友指AI版跟呂爵安(Edan)撞樣，君如亦大表認同。談到不少人受AI君如所騙，她自言得啖笑，「我第一個反應笑到肚痛，原來這樣的膠樣都會呃到人，第二是有些好友打電話給我，提醒我有人用這東西呃人，原來很多人關心我，賺到友情。」至於連森美都收到AI君如的求救來電，君如也感莫名其妙，「唔知點解佢咁唔好彩，成日遇到呢啲，佢係咪特別好呃呢？」