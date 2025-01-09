吳君如聞森美遇deepfake騙案：佢係咪好呃啲 笑指「AI君如」跟Edan撞樣 (有片)

吳君如早前因「AI君如」的deepfate網絡詐騙掀起熱話，今日她出席手機發布會，如何識別「偽君如」以防受騙時，即興與AI君如合照，對於有網友指AI版跟呂爵安(Edan)撞樣，君如亦大表認同。談到不少人受AI君如所騙，她自言得啖笑，「我第一個反應笑到肚痛，原來這樣的膠樣都會呃到人，第二是有些好友打電話給我，提醒我有人用這東西呃人，原來很多人關心我，賺到友情。」至於連森美都收到AI君如的求救來電，君如也感莫名其妙，「唔知點解佢咁唔好彩，成日遇到呢啲，佢係咪特別好呃呢？」
說笑過後，君如認真忠告大家要小心，因她也認識有朋友被騙去7位數字的金錢，自言亦經常提醒長者家人，並透露君如媽亦曾接過求救來電，「不過我媽媽幾醒，聽多幾句就識穿：『你都唔係我個仔！』」所以要設定暗號作識別。」作為藝人，君如認為手機的影相和拍片功能最重要，又自爆經常被女兒嫌棄拍照角度不理想，隨著女兒修讀導演和剪接課程，也不敢跟女兒爭拗。談到AI在電影行業的角色，她認為有助特技畫面，但她也曾試過透過AI軟件寫劇本，但就嫌不夠「勺鑽」，難以取代人腦寫劇本。
早前內地演員王星被誘騙從泰國工作，並遭綁架到緬甸詐騙園區，君如亦有所聞，她認為今日的藝人多有經理人和助手協助，較少發生「賣豬仔」拍戲事件，但當年膽粗粗往內地登台，就曾經遇過驚險事，「那時拼命要賺錢,，兩三個女仔都幾大膽，上Van仔去酒吧或夜店登台。最驚險人係無乜人去睇，同埋收唔錢。」至於跟誰同行，君如就話不方便透露，她自嘲，「嗰時我個名炒唔起，我又無乜電視劇，唔係紅到去走埠登台。」
失落金馬影后：我當作是開P
最後談到金馬獎失落影后，她笑言，「都已過咗咁耐，我當作是開P，見見好耐冇見的老朋友。」當然還有認識新朋友，談到跟許光漢扮kiss的短片，她指是在後台綵排時借位拍攝，至於可會真合作，她笑言能與小鮮肉合作也不錯，說不定要拍《我再談的那場戀愛》。