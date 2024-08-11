吳君如與鄭中基一家常見面未覺有異 MC自爆被Stephy搞到耳仔紅

吳君如、鄧麗欣(Stephy)與MC張天賦今日(11日)出席《我談的那場戀愛》的宣傳活動。問到大家在現實中有沒有遇到騙子，君如稱自己從不接聽陌生來電。MC表示過去早上曾收到不少詐騙電話，他亦一度以為自己有包裹未收。Stephy表示近日沉醉在奧運世界，跟另一半看奧運到深夜，笑謂期間也忍不住吃了些零食，待奧運完結之後才減肥。

MC在片中扮演騙子，表示今次跟君如很少對手戲，因為雙方很多時都是靠電話溝通，相反跟Stephy最多對手戲，最難忘時當時Stephy為他打呔，因為太過親近感到尷尬搞到耳仔紅。Stephy表示自己未試過為另一半打呔，又要這麼近距離講對白，自己也練習很久。 君如大讚MC表現很好，年紀、外形都好符合角色，她又提到MC需要電話錄音，同樣交足戲，以新人來說他的表現已經很從容。她透露有對手戲的那幾場，跟MC在片場也有聞聊，首次見面更有一齊小酌一杯。

自己去clubbing開心過阿女 吳君如早前生日，她希望電影票房大賣及拍多些好戲。她提到因為女兒已成年，於是趁自己生日帶埋囡囡去clubbing，反而自己比囡囡玩得更開心、更放，自己跳舞也跳足一個半小時。她稱當日穿了露背及短褲到場，但女兒的打扮太保守，於是著她換上小背心上陣，自己也有教她一些小心事項。

君如︰佢無聽我電話 提到近日鄭中基事件，君如表示見到對方發生這樣的事後，感到很擔心，希望他沒事。她透露曾致電給鄭中基，但對方未有回覆，希望他身體健康。她說︰「見到佢出嚟唱，狀態幾好，希望佢身體健康。佢開工好正常，佢又一路都好開心，完全feel唔到，我哋成日都見㗎！(有冇擔心？)擔心！絕對擔心有件咁嘅事發生。(佢要戒酒？)唉！我唔知佢飲酒呢部份，我唔知佢點解要飲到去戒！」Stephy表示沒有致電給對方，但相信對方的智慧可以處理到，最緊要他的身體沒事。 問到知不知鄭中基跟太太關係是否出了問題，君如表示不時與他們一家四口見面，很難估計余思敏在IG貼的東西是有何含意。