吳君如親赴夏威夷領「焦點香港影人」獎 池畔大跳草裙舞

吳君如日前偕陳可辛飛赴夏威夷出席第44屆「夏威夷國際電影節」。入行40年，拍了超過150部作品的君如親身接受「焦點香港影人」獎項殊榮，倍感興奮之餘並履行之前承諾，華籍當紅荷里活演員Ronny Chieng手上接過獎座，同時她為何妙祺首次執導作品《我談的那場戀愛》入圍該電影節「聚焦香港」單元落力推廣，為香港電影出一分力。 早前君如承諾得獎後入鄉隨俗跳草裙舞賀一賀。昨晚接過獎座後即走到泳池旁邊，一身夏威夷風情打扮的她，手執沙鎚的擺動身軀，腰肢撩人地跳草裙舞「找數」。

談到得獎感受，君如在台上感恩的說：「我非常幸運能夠在香港電影的鼎盛時期開始我的職業生涯。我由最初在電影中扮演小角色開始，每一個角色都盡力去演，希望在觀眾心目中留下深刻印象。在角色上，我創造自己的個人風格，與編劇、導演共同創作，讓我的角色、演出，變得更有趣……然後更漂亮……最終……更好。40年來，我拍了150部電影，我很榮幸成為今天這裡焦點的電影製片人；因為我的職業生涯是從焦點之外開始的。我仍會繼續學習如何成為更好的演員和製片人。」

君如今次所獲頒的夏威夷國際電影節「焦點香港」影人獎 (HIFF SPOTLIGHT ON HONG KONG FILMMAKER IN PROFILE AWARD)，以表揚影后級的君如一直以來對影壇的卓越貢獻及傑出成就，她亦是繼王家衛及關錦鵬導演之後，再獲此殊榮的電影人。 此外，君如日前到步後馬不停蹄出席「夏威夷國際電影節聚焦香港」歡迎議式和電影節頒獎禮，席上跟一眾被邀出席今次電影節的友好衛詩雅、區嘉雯 、《破. 地獄》導演陳茂賢、《武替道》梁冠堯、梁冠舜，在荷里活發展的華籍演員Jimmy O. Yang、Ronny Chieng ，Charles Yu (導演）等難得一聚外，還趁機在充滿度假氣氛的夏威夷輕鬆一下，適逢weekend 晚上有煙花盛會，二人更雙雙漫步海灘享受難得一次的浪漫。 完成夏威夷之旅後，君如繼續為《我談的那場戀愛》作準備，出戰下月底舉行的「金馬獎」電影頒獎禮，角逐最佳女演員獎項，期待為香港電影再次爭光。